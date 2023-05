In Mainzer Uniklinik

In Mainzer Uniklinik Reinigungskraft geht Arzt bei Operation zur Hand

Die Operation ist ein Routineeingriff und wird oft von einem Operateur alleine durchgeführt: Doch als einem Patienten an der Mainzer Universitätsmedizin ein Zeh abgenommen werden soll, wird dieser während einer örtlichen Narkose unruhig. Der behandelnde Arzt holt deswegen eine OP-Reinigungskraft zu Hilfe.

An der Mainzer Universitätsmedizin hat eine OP-Reinigungskraft bei einer Zehenoperation dem Operateur assistiert. Bei der Operation mit örtlicher Narkose im Herbst des Jahres 2020 sollte dem Patienten der kleine Zeh abgenommen werden, berichtete der Vorstandsvorsitzende Norbert Pfeiffer in Mainz. Weil der Patient bei dem Eingriff unruhig geworden sei, habe der Operateur, der den Eingriff alleine durchführen wollte, die nicht medizinisch ausgebildete junge Frau einer Fremdfirma zur Hilfe gerufen.

Dieses individuelle Fehlverhalten und Versagen des Fach- und Oberarztes bedauere die Universitätsmedizin sehr, betonte der Vorstandsvorsitzende der Einrichtung. "Das hätte nicht passieren dürfen." Es habe sich um einen Blackout und ein individuelles Versagen gehandelt. Das Arbeitsverhältnis mit dem Mediziner sei nach einem arbeitsrechtlichen Verfahren mittlerweile aufgelöst worden. Konkret habe die Frau das Bein des Patienten festgehalten und auch einen Tupfer gereicht, erklärte Pfeiffer. Dem Patienten sei kein Schaden entstanden.

Die Operation sei ein Routineeingriff gewesen. Diese würden oft von einem Operateur alleine durchgeführt. Der Mediziner hätte sich aber in der Situation ohne Probleme Unterstützung von qualifizierten Fachkollegen holen können. Die Operation habe gegen 15.30 Uhr stattgefunden, zu der Zeit seien noch viele Ärzte in der Universitätsmedizin gewesen. Die Mainzer Universitätsmedizin engagiere sich sehr für die Patientensicherheit, versicherte Pfeiffer. Rund 700.000 Patientinnen und Patienten würden pro Jahr in der Einrichtung behandelt.