Das Infektionsgeschehen in Deutschland scheint sich momentan wieder zu beschleunigen. Einige Städte und Landkreise sind besonders stark betroffen. Bei genauerem Hinsehen wird deutlich: Reiserückkehrer, Enge am Arbeitsplatz und Großveranstaltungen begünstigen die Virus-Ausbrüche.

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich in Deutschland laut einer Zählung von ntv.de mehr als 270.000 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert. Im Sieben-Tage-Trend bewegen sich die durchschnittlichen Tageszuwächse an Neuinfektionen seit Mitte August über der 1000er-Marke. Aktuell liegen die Stadt Hamm und der Kreis Dingolfing-Landau über der Obergrenze von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Andere Städte wie München und Würzburg liegen knapp darunter. Doch was führte dazu, dass sich das Virus gerade an diesen Orten so rasant verbreitete? Der Überblick zeigt: Reiserückkehrer, Enge am Arbeitsplatz und Großveranstaltungen begünstigten das Infektionsgeschehen erheblich.

Hamm

Als Auslöser der Corona-Welle in Hamm gelten eine Großhochzeit und damit verbundene weitere Feste, die Anfang September in Hamm und Dortmund und eine Woche später in Werl stattgefunden hatten. Die Behörden haben mittlerweile knapp 330 Menschen aus Hamm ausfindig gemacht, die an den Feierlichkeiten teilgenommen hatten. Für die Feier wurde zuvor keine Genehmigung eingeholt, obwohl dies bei der Zahl der Teilnehmer nötig gewesen wäre.

Landkreis Cloppenburg

Der Anstieg im Landkreis Cloppenburg geht vor allem auf Ausbrüche in der Stadt Löningen zurück. Dort war vor zwei Wochen fast eine komplette Fußballmannschaft samt Trainer positiv getestet worden. Nach Angaben der Behörden gab es auch Fälle in einem Altenheim und in Schulen.

Landkreis Dingolfing-Landau

Bereits Anfang August war der Landkreis Dingolfing-Landau schon einmal Hotspot, nachdem es auf einem Gemüsehof in der Gemeinde Mamming zu einem Infektionsausbruch gekommen war. Mehr als 240 Erntehelfer waren positiv getestet worden. Von dort sprang das Virus auf Mitarbeiter einer Konservenfabrik über. Mittlerweile sind neue Fälle nach einer Reihentestung bei BMW in Dingolfing und dessen Logistikdienstleistern bekannt geworden.

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

Corona-Treiber im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sind nach Ansicht der Behörden vor allem junge Menschen und die von ihnen organisierten Partys. "Wir haben es in den Innenstadtbezirken mit einer Bevölkerungszusammensetzung zu tun, die das Risiko von Corona-Ausbrüchen steigert", sagte der zuständige Gesundheitsstadtrat, Knut Mildner-Spindler, dem "Tagesspiegel".

München

Die aktuellen hohen Corona-Zahlen in der bayerischen Landeshauptstadt sind nach den Worten von Ministerpräsident Markus Söder nach wie vor auf "sehr viele" Urlaubsrückkehrer zurückzuführen. Der CSU-Politiker sprach am Dienstag nach einer Kabinettssitzung zudem von einer übermäßigen Unachtsamkeit bei vielen Menschen. "Die Zahl derer, die über Leichtsinn sich infizieren, wächst", mahnte Söder.

Würzburg

Schon zu Beginn der Pandemie litt Würzburg besonders stark unter dem Coronavirus. Es gab zahlreiche Infektionen in Altenheimen, die oft einen schweren Verlauf nahmen. In den vergangenen Tagen stiegen die Zahlen in der bayerischen Stadt wieder deutlich an. Derzeit wird vor allem bei Reiserückkehrern eine Infektion festgestellt.