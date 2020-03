Das Coronavirus greift auch in Deutschland weiter um sich. Gesundheitsminister Spahn rät deshalb dazu, Veranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmern abzusagen. Das Vorgehen der Behörden ist ihm bisher zu zaghaft. Von flächendeckenden Schulschließungen will er aber weiterhin nichts wissen.

Angesichts zunehmender Coronavirus-Infektionen in Deutschland empfiehlt Gesundheitsminister Jens Spahn, Veranstaltungen mit mehr als tausend Teilnehmern vorerst abzusagen. Zurzeit geschehe dies aus seiner Sicht immer noch zu zaghaft. "Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzten Tage sollte das schnell geändert werden", sagte der CDU-Politker in Berlin. Von solchen Absagen betroffen könnten unter anderem Bundesligaspiele, Messen und große Konzerte sein.

Spahn sagte, oberstes Ziel sei es, die Ausbreitung des neuartigen Virus zu verlangsamen. "Denn je langsamer sich das Virus verbreitet, desto besser kann unser Gesundheitssystem damit umgehen." Zum Thema Großveranstaltungen sagte Spahn: "Nach zahlreichen Gesprächen mit Verantwortlichen ermuntere ich ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis auf weiteres abzusagen." Prinzipien für den Umgang mit kleineren Veranstaltungen habe das Robert Koch-Institut (RKI) entwickelt.

Weiter sagte Spahn: "Ich bin mir bewusst, welche Folgen das für Bürgerinnen und Bürger oder Veranstalter hat. Wir werden in den nächsten Tagen darüber sprechen, wie wir mit den wirtschaftlichen Folgen umgehen." Klar sei aber, dass die Gesundheit vorgehe. Weiter sagte Spahn: "Ich ermuntere auch jeden Einzelnen: Wägen Sie ab, was Ihnen im eigenen Alltag so wichtig ist, dass Sie darauf in den nächsten zwei bis drei Monaten nicht verzichten wollen, sei es der Clubbesuch, die Geburtstagsfeier im familiären Kreis oder die Vereinssitzung. Ich vertraue darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger in diesen Zeiten kluge Entscheidungen für sich und ihre Liebsten treffen. Denn wir schützen mit dieser Vorsicht vor allem unsere älteren und chronisch kranken Mitbürger."

Die neuesten Entwicklungen zur weltweiten Corona-Epidemie finden Sie in unserem Live-Ticker

Spahn weiter gegen flächendeckende Schulschließungen

Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich auch in Deutschland weiter aus. Beim RKI waren bis um 15 Uhr 902 Infektionen erfasst. Das sind rund 50 Fälle mehr als am Vortag und mehr als zehnmal so viele wie noch eine Woche zuvor. Die weitaus meisten Fälle bundesweit verzeichnet weiterhin Nordrhein-Westfalen vor Baden-Württemberg und Bayern.

Spahn sagte zuvor der "Bild am Sonntag", auch in Deutschland müsse mit Toten gerechnet werden. Eine flächendeckende Schließung von Schulen lehnte er aber weiterhin ab. Um eine weitere Ausbreitung einzudämmen, sind auch einzelne Schulen in Deutschland geschlossen worden. Spahn sagte der "BamS", die Schließung könnten nur lokale Behörden anordnen. "Ich würde eine bundesweite Schließung auch für falsch halten."

Am stärksten betroffen ist nach wie vor Nordrhein-Westfalen mit inzwischen 398 Fällen - hier stieg die Zahl seit Samstagnachmittag um 19. Mehr als 200 davon entfallen auf den Landkreis Heinsberg, dem größten Infektionsherd in Deutschland. Viele neue Fälle wurden auch aus Baden-Württemberg gemeldet, wo inzwischen bei 182 Menschen das neuartige Coronavirus festgestellt wurde. In Bayern sind es 172. Die meisten anderen Bundesländer registrierten bisher nur Einzelfälle. Sachsen-Anhalt ist weiter das einzige Land, aus dem noch keine bestätigte Coronavirus-Infektion gemeldet wurde.

Bayern unterstützt Spahn-Vorstoß, Bundesliga winkt ab

Auch Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml rät dazu, größere Veranstaltungen zu streichen. "Wir unterstützen den Vorschlag des Bundesgesundheitsministers, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern vorerst abzusagen. Deshalb empfehlen wir den Veranstaltern und den zuständigen lokalen Behörden ein solches Vorgehen auch für Bayern."

Dagegen sollen Fußballspiele der Bundesliga wie geplant stattfinden, hieß es in einer Erklärung. Es stehe "außer Frage, dass die Saison wie vorgesehen bis Mitte Mai zu Ende gespielt werden muss, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln", teilt die DFL über Twitter mit. Nur so erhielten Vereine und DFL für die kommende Spielzeit Planungssicherheit. Die Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga würden sich mit den zuständigen Behörden an den jeweiligen Standorten weiter eng hinsichtlich des Ablaufs weiterer Spieltage abstimmen.