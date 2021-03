Erst empfiehlt die Ständige Impfkommission den Impfstoff von Astrazeneca nur für unter 65-Jährige in Deutschland. Danach wird das Vakzin für alle ausgesetzt, allerdings nur für drei Tage. Nun greift die Stiko auf neue Daten zu Thrombosen zurück und ändert einem Bericht zufolge ihre Empfehlung.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt offenbar die Corona-Impfung mit Astrazeneca angesichts "verfügbaren, allerdings noch begrenzten Evidenz" nur für Menschen über 60 in Deutschland. Wie es laut "Augsburger Allgemeine" in einer Beschlussvorlage heißt, soll der britisch-schwedische Impfstoff bei Menschen, die unter 60 Jahre alt sind, nur nach ärztlichem Ermessen möglich sein. "Ihr Einsatz unterhalb dieser Altersgrenze bleibt indes nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoakzeptanz nach sorgfältiger Aufklärung möglich", erklärt die Kommission in dem Papier.

In Berlin und München wurde der Impfstoff für unter 60-Jährige bereits ausgesetzt. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci nannte die Entscheidung eine "Vorsichtsmaßnahme". Die Berliner Universitätsklinik Charité hatte angesichts der neuen Daten zu Nebenwirkungen die Impfung für Beschäftigte unter 55 Jahren zunächst ausgesetzt. Bis gestern Mittag gab es an das zuständige Paul-Ehrlich-Institut 31 gemeldete Fälle von Sinusvenenthrombosen nach der Impfung bei Astrazeneca. In 19 Fällen wurde auch eine Thrombozytopenie gemeldet.

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädiert dafür, die Astrazeneca-Impfungen für alle unter 55 Jahren in Deutschland auf den Prüfstand zu stellen. "Es sollte aufgrund der Datenlage noch einmal geprüft werden, die Impfung mit Astrazeneca auf Menschen über 55 Jahren vorerst zu begrenzen", sagt er der "Rheinischen Post". Der SPD-Politiker hatte Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU kürzlich dafür kritisiert, dass dieser nach den ersten Verdachtsfällen die Impfung bis zu einer Prüfung durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA für drei Tage ausgesetzt hatte.

Zweitimpfung mit Pfizer?

Zwischen der ersten und zweiten Dosis des Astrazeneca Vakzins sollten drei Monate liegen. "Hinsichtlich der zweiten Impfstoffdosis für jüngere Personen, die bereits eine erste Dosis der Covid-19 Vaccine AstraZeneca erhalten haben, wird die Stiko bis Ende April Stellung nehmen", heißt es nach Angaben der Zeitung im Bericht weiter. Die Kommission möchte bis dahin überprüfen, ob eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff möglich ist, wie zum Beispiel mit dem von Biontech/Pfizer.

Der Impfstoff, der von Forschern der Universität Oxford in London entwickelt wurde, sorgt nicht zum ersten Mal für Schlagzeilen. Anfangs war der Impfstoff in Deutschland wegen fehlender Daten nur für unter 65-Jährige zugelassen gewesen. Erst kürzlich hätte theoretisch jeder in Deutschland mit dem Astrazeneca-Impfstoff geimpft werden dürfen - doch dann traten vermehrt Fälle von verschiedenen Thrombosen auf und Impfungen mit dem britisch-schwedischen Präparat wurden einige Tage lang ausgesetzt.

Schließlich überprüfte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) einen Zusammenhang der Thrombose-Fälle mit der Spritze. Doch der Impfstoff bekam schnell wieder grünes Licht. "Der Impfstoff ist sicher und effektiv gegen Covid-19, und die Vorteile sind wesentlich größer als die Risiken", sagte EMA-Chefin Emer Cooke.