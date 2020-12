Seit Beginn der Pandemie haben sich nachweislich mehr als 80 Millionen Menschen weltweit mit dem Coronavirus infiziert. Die meisten Infektionen gibt es in den USA. In Europa ist Russland am stärksten betroffen. Hoffnung macht in Deutschland vor allem der Start der Impfkampagne.

Die Zahl der weltweit nachgewiesenen Corona-Infektionen ist seit Beginn der Pandemie auf mehr als 80 Millionen angestiegen. Das ergibt die Auswertung von ntv.de. Erst Ende November war die Schwelle von 60 Millionen Infektionen überschritten worden. Die Zahl der bekannten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus liegt inzwischen bei 1,75 Millionen. Experten gehen sowohl bei den Infektionen als auch bei den Todesfällen von hohen Dunkelziffern aus.

Die meisten bestätigten Infektionen gibt es mit fast 19 Millionen in den USA, einem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern. Dort gibt es auch mehr bestätigte Todesfälle als in jedem anderen Land, rund 330.000. In Indien sind mittlerweile knapp 10,2 Millionen Infektionen nachgewiesen worden, in Brasilien sind es fast 7,5 Millionen.

In Europa ist Russland am stärksten betroffen, hier gibt es mehr als drei Millionen Infektionen. Frankreich (2,5 Millionen), Großbritannien (2,3 Millionen), die Türkei (2,1 Millionen) und Italien (2 Millionen) haben ebenfalls bereits mehr als zwei Millionen nachgewiesene Infizierte.

Deutschlandweit gibt es seit Beginn der Pandemie mehr als 1,6 Millionen nachgewiesene Infektionen. Knapp 30.000 Todesfälle (Stand 25. Dezember) stehen im Zusammenhang mit dem Virus. Hoffnung auf Besserung macht der Start der Impfkampagne in Deutschland. Diese beginnt offiziell am Sonntag, bereits an diesem Samstag wurde in einem Seniorenzentrum in Halberstadt (Sachsen-Anhalt) gestartet. Die 101 Jahre alte Edith Kwoizalla wurde als erste Deutsche geimpft, in der Einrichtung ließen sich außerdem 40 weitere Bewohnerinnen und Bewohner sowie zehn Mitarbeitende impfen.