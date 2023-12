Seit 2015 gibt es das sogenannte Nerd-Emoji. Ein britischer Junge findet es allerdings dringend überarbeitungsbedürftig und wendet sich deshalb an den Apple-Konzern.

Der zehnjährige Teddy Cottel aus dem britischen Peppard legt sich mit dem Weltkonzern Apple an. Der Grund dafür ist das sogenannte Nerd-Emoji. Es zeigt das klassische runde Gesicht mit Brille und deutlichen Schneidezähnen.

Doch Teddy, der selbst eine Brille trägt, ist überzeugt, dass dieses Bild einen falschen Eindruck von Brillenträgern vermittelt, seit er darüber in einer SMS seines Cousins stolperte. Deshalb startete er eine Petition, in der er Apple auffordert, sein "anstößiges und beleidigendes" Brillen-Emoji zu ändern. "Ich trage gerne Brillen, weil ich damit viel besser sehe und weil sie gut und stilvoll aussehen", sagte der Junge der BBC. Er mache sich aber "Sorgen, dass Menschen, die zum ersten Mal eine Brille tragen, denken, sie sähen aus wie Kaninchen oder Ratten". So begründet er seine Initiative in der Petition.

Um Apple die Umstellung zu erleichtern, hat Teddy auch gleich einen Neuentwurf des Emojis vorgelegt. Darin wird das breite Grinsen mit den deutlichen Zähnen durch ein verschmitztes Lächeln ersetzt. Außerdem hat die Brille einen schmaleren Rahmen und dünnere Gläser.

"Traurig und wütend"

Statt der bisher meist verwendeten Bezeichnung Nerd-Emoji nennt er seinen Neuentwurf Genie-Emoji und hofft, dass das Technologieunternehmen dies übernehmen wird. Der britischen BBC sagte der Zehnjährige: "Apple macht es für Brillenträger absolut schrecklich."

Unterstützung bekam der Junge von seiner Lehrerin. Lisa Baillie teilte seine Bedenken und half ihm, die Petition zu starten. Darin wird Apple aufgefordert, das Emoji zu ändern. "Ich mag seinen wissbegierigen Geist und die Tatsache, dass er für das kämpft, woran er glaubt", sagte die Lehrerin.

"Sie lassen die Leute denken, wir seien Nerds und das ist absolut schrecklich", argumentiert Teddy. "Es macht mich traurig und wütend, und wenn ich es anstößig finde, werden es Tausende Menschen auf der ganzen Welt auch anstößig finden." Teddy sagte, wenn Apple seine Ideen übernehmen würde, wäre das ein tolles Gefühl und es würde ihn sehr freuen.

Laut Emojipedia wurde Nerd Face 2015 als Teil von Unicode 8.0 genehmigt und 2015 zu Emoji 1.0 hinzugefügt. Einige Plattformen haben das Nerd-Gesicht im Laufe der Zeit bereits so umgestaltet, dass es keine "Hasenzähne" mehr hat.