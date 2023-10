78 Tote nach Angriff auf Militärakademie in Syrien

"Sprengstoff beladene Drohnen" 78 Tote nach Angriff auf Militärakademie in Syrien Artikel anhören

Syrien befindet sich seit 2011 in einem Bürgerkrieg (Archivbild).

Nach UN-Einschätzung droht der Bürgerkrieg in Syrien wieder auf breiter Front aufzuflammen. Nun wird eine Militärakademie Ziel eines Drohnenangriffs - Dutzende Menschen kommen ums Leben.

Bei einem Drohnenangriff auf eine Militärakademie im Zentrum Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mehr als 78 Menschen getötet worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, erfolgte der Angriff auf die Akademie in der Stadt Homs, als dort gerade Offiziere ernannt wurden. Demnach soll es außerdem mindestens 140 Verletzte gegeben haben.

Die in Großbritannien ansässige oppositionsnahe Beobachtungsstelle für Menschenrechte stützt sich auf ein breites Netzwerk von Informanten. Ihre Angaben lassen sich oftmals nicht unabhängig überprüfen. Die syrische Armee machte "terroristische Organisationen" für den Angriff verantwortlich, bei dem Soldaten und auch "mindestens neun Zivilisten" getötet worden seien.

Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. Die Armee erklärte, die Attacke sei durch "mit Sprengstoff beladene Drohnen" direkt nach dem Ende der Abschlussfeier für die Offiziere erfolgt. Die Armeeführung verurteilte den "feigen" Angriff und kündigte eine "Antwort mit voller Kraft" an.

Syrien befindet sich seit 2011 in einem Bürgerkrieg, nachdem Präsident Baschar al-Assad friedliche Demonstrationen gegen seine Regierung hatte niederschlagen lassen. Seitdem sind mehr als 500.000 Menschen getötet worden, die Hälfte der Bevölkerung floh.

Nach Einschätzung der Vereinten Nationen von Mitte September droht der Bürgerkrieg in Syrien wieder auf breiter Front aufzuflammen. In den vergangenen Monaten kam es bereits in mehreren Gebieten des Landes wieder zu stärkeren gewaltsamen Auseinandersetzungen.