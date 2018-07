Politik

Polizei ermittelt wegen Mordes: Britin stirbt an Nowitschok-Vergiftung

Sergej Skripal und seine Tochter haben das Attentat mit dem Kampfstoff Nowitschok knapp überlebt. Doch nun fordert der Anschlag doch noch ein Menschenleben: Eine 44-jährige Britin stirbt an den Folgen der Vergiftung.

Sie war wohl nur ein Zufallsopfer: Eine 44-jährige Frau, die vergangene Woche mit Symptomen einer Nowitschok-Vergiftung ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist am Abend gestorben. Das teilt Scotland Yard mit. Die britische Polizei ermittelt nun wegen Mordes.

Ihr 45-jähriger Partner, der ebenfalls mit dem Nervengift in Berührung kam, ist weiter in kritischem Zustand. Das Paar war am Samstag vergangene Woche in einem Haus in Amesbury gefunden worden. Der Ort liegt etwa 13 Kilometer von Salisbury entfernt, wo der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Yulia mit Nowitschok vergiftet worden waren. Die beiden überlebten den Anschlag vom 4. März knapp.

Die Ermittler gehen der Annahme nach, dass das vergiftete britische Paar mit Nowitschok-Resten in Kontakt kam, die beim Mordanschlag auf Skripal und seine Tochter übrig geblieben sein könnten. Das könnte etwa über eine Spritze oder ein Fläschchen geschehen sein. Das Paar war laut britischen Medienberichten drogenabhängig. Spezialeinheiten durchkämmen seitdem die Umgebung der beiden Vergiftungsopfer, um die unbekannte Quelle zu finden.

Die britische Premierministerin Theresa May sagte in einer ersten Reaktion, sie sei "erschüttert und schockiert" über den Tod der Frau. Die britische Regierung macht Russland für den Anschlag auf Skripal verantwortlich.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch andere Menschen mit dem Gift in Kontakt kommen könnten, solange der kontaminierte Gegenstand im Fall des Paares nicht gefunden ist. Das Krankenhaus in Salisbury versicherte jedoch, das Risiko für die Bevölkerung sei gering. Bei einem Polizisten, der am Samstag wegen Verdachts auf Vergiftung in dem Krankenhaus untersucht worden war, gaben die Ärzte nach einigen Stunden Entwarnung.

Quelle: n-tv.de