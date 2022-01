Bayern gegen 2G plus in Gastro

Bayern gegen 2G plus in Gastro Bund und Länder entschärfen Quarantäneregeln

Der Bund-Länder-Gipfel einigt sich auf neue Corona-Maßnahmen. So sollen in Restaurants und Kneipen künftig 2G-plus-Regeln gelten. Zudem werden die Vorschriften für Quarantäne und Isolation erneuert - dabei geht es auch um den Schutz der kritischen Infrastruktur.

Bund und Länder wollen Deutschland mit neuen Corona-Maßnahmen auf die erwartete Ausbreitung der Omikron-Variante vorbereiten. Omikron werde Deutschland noch lange beschäftigen, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz nach einer Videokonferenz mit den 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Es könne noch keine Entwarnung gegeben werden. Die Infektionszahlen würden weiter steigen, auch mit einer steigenden Zahl von Patienten in den Krankenhäusern, sagte der SPD-Politiker. Der nächste Bund-Länder-Gipfel ist für Ende Januar geplant.

Die Regierungschefs einigten sich demnach auf Erleichterungen bei den Regeln zur Corona-Quarantäne. Demnach sollen die Quarantäne für Kontaktpersonen und die Isolierung Infizierter verkürzt und vereinfacht werden. Bisher kann Quarantäne und Isolierung je nach Virusvariante, Impf- und Genesenenstatus für bis zu 14 Tage gelten. Wenn es sich etwa um Omikron handelt, gibt es auch für Geimpfte keine Ausnahmen.

Künftig sollen Kontaktpersonen, die bereits eine Auffrischungsimpfung (Booster) haben, von der Quarantäne ausgenommen sein. Für alle Übrigen sollen Isolation beziehungsweise Quarantäne in der Regel nach zehn Tagen enden.

Infizierte und Kontaktpersonen sollen sich aber nach sieben Tagen durch einen PCR-Test oder einen zertifizierten Antigen-Schnelltest mit Nachweis "freitesten" können. Damit soll auch die Arbeitsfähigkeit in der kritischen Infrastruktur gesichert werden, also etwa im Gesundheitswesen, bei Polizei oder Feuerwehr.

Zudem soll In Restaurants, Cafes und Kneipen künftig bundesweit und unabhängig von den Corona-Zahlen eine 2G-plus-Regel gelten. Nach einem Bund-Länder-Beschluss müssen Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen negativen Corona-Test oder eine Auffrischungsimpfung vorweisen, um Zutritt zu bekommen. Für Menschen mit Auffrischungsimpfung gilt dies nicht.

Kritik aus Bayern

Bundeskanzler Scholz verteidigt das Vorhaben. "Das ist eine strenge Regelung", sagt er. "Aber es ist eine Notwendige, die dazu beiträgt, (...) dass wir die Infektionen besser kontrollieren können als es jetzt der Fall ist."

Kritik an der 2G-Plus-Regelung in der Gastronomie kam aus Bayern. Ministerpräsident Markus Söder zeigte sich "skeptisch", ob die Regel sinnvoll ist. In Bayern seien anders als in anderen Bundesländern bereits seit längerem Bars, Kneipen und Diskotheken geschlossen, sagte der CSU-Chef in München nach der Ministerpräsidentenkonferenz. Er habe bei den Beratungen erfolglos auf eine solche konsequentere Regelung gedrungen.

Er frage sich, ob 2G-Plus in der normalen Gastronomie jenseits von Diskotheken und Bars sinnvoll sei. "Wir sind da sehr, sehr zurückhaltend und skeptisch", sagte Söder. Der bayerische Gesundheitsminister werde prüfen, ob diese Regelung im Freistaat notwendig sei. Die Bund-Länder-Beratungen nannte Söder einen "Zwischenbericht". Es seien noch viele wissenschaftliche Fragen vor allem zur Omikron-Variante offen. Es gehe darum, auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und "rechtlich angemessen" zu entscheiden.

Auch Sachsen-Anhalt bleibt zunächst bei seinen derzeit geltenden Corona-Maßnahmen und wird in der Gastronomie nicht auf 2G plus setzen. In Sachsen-Anhalt gebe es anders als in anderen Bundesländern fast nur die Delta-Variante des Coronavirus, deshalb seien neue Maßnahmen zunächst nicht nötig, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff in Magdeburg. "Es ist unsere Aufgabe, differenzierte Lösungen zu finden." Jeder finde seine eigene Taktung, sagte der der CDU-Politiker.