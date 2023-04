China betrachtet Taiwan als Teil des eigenen Landes und macht das mit drastischen Gesten deutlich. Laut Berichten aus Taiwan gibt es in den letzten 24 Stunden zahlreiche Flüge von chinesischen Kampfjets in den eigenen Luftraum.

Chinesische Flugzeuge haben erneut die inoffizielle Grenzlinie in der Taiwanstraße überquert. Das Verteidigungsministerium von Taiwan erklärte am Morgen, neun chinesische Kampfjets und eine Militärdrohne seien in den letzten 24 Stunden bis 6 Uhr morgens über die Mittellinie geflogen. Taiwan habe Flugzeuge geschickt, um die chinesischen Flugzeuge zu verwarnen. Raketensysteme hätten sie überwacht.

In den letzten Jahren hat es fast täglich Einsätze der chinesischen Luftwaffe in der Nähe Taiwans gegeben. Doch zurzeit sind die Spannungen gestiegen. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen ist derzeit zu Besuch in Lateinamerika. Zunächst besucht sie Guatemala. Das bevölkerungsreichste Land Mittelamerikas ist einer von weltweit 13 Staaten, die die Inselrepublik offiziell anerkennen. Das Nachbarland Honduras hatte kürzlich seine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan zugunsten Pekings abgebrochen.

Tsai wird aber auf dem Hin- und Rückflug Zwischenstopps in New York beziehungsweise Los Angeles einlegen. Es wird spekuliert, dass sie dabei den Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, treffen wird. China hat gewarnt, ein solches Treffen wäre eine Provokation, auf die man reagieren werde. Taiwan hat die Warnungen zurückgewiesen. Die Regierung in Washington forderte China am Mittwoch auf, den Zwischenstopp von Präsidentin Tsai Ing-wen in den Vereinigten Staaten nicht als Grund vorzuschieben, um aggressiver gegen Taiwan vorzugehen.

China hatte im August nach einem Besuch der damaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taipeh Militärmanöver in der Umgebung Taiwans veranstaltet. Ein hochrangiger taiwanischer Beamter, der mit den Sicherheitsplänen der Insel vertraut ist, sagte diese Woche gegenüber Reuters, dass es unwahrscheinlich sei, dass China solche großen Übungen wiederholen werde. Es seien aber alle Vorbereitungen für den Fall getroffen würden, dass China "irrational" reagiere.

Mit ihrer Ein-China-Doktrin erlaubt die kommunistische Führung in Peking keinem Land, zugleich Beziehungen mit der Volksrepublik wie auch mit Taiwan zu unterhalten. Peking betrachtet das unabhängig regierte und demokratische Taiwan nur als Teil der Volksrepublik und bemüht sich, die Insel mit 23 Millionen Einwohnern international zu isolieren.