Weniger als ein Viertel der Deutschen glaubt, die Bundesregierung tue genug für den Klimaschutz. Zugleich finden mehr als drei Viertel, dass die Koalition zu wenig Rücksicht auf die finanziellen Möglichkeiten der Menschen nehme. Auch Wirtschaftsminister Habeck persönlich wird nicht so gut bewertet.

Eine Mehrheit der Deutschen meint, dass die Bundesregierung nicht genug für den Klimaschutz tut. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das RTL/ntv-Trendbarometer. Demnach finden nur 23 Prozent der Befragten, die Bundesregierung tue genug im Hinblick auf den Klimaschutz. Mehr als die Hälfte (51 Prozent) sagt, die Regierung mache zu wenig.

Zugleich ist eine Mehrheit von 76 Prozent der Meinung, die Bundesregierung nehme bei ihren Plänen zu wenig Rücksicht auf die finanziellen Möglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger. 60 Prozent der Deutschen glauben, dass Wirtschaftsminister Robert Habeck und die Grünen mit ihrer Politik den Wirtschaftsstandort Deutschland gefährdeten. Im Osten Deutschlands sind es 73 Prozent. 59 Prozent der Bundesbürger glauben, die Grünen seien mitverantwortlich dafür, dass die AfD in den Umfragen so stark werden konnte. Im Osten Deutschlands sagen dies 75 Prozent.

Auch Habeck persönlich schneidet nicht gut ab. Nur 11 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass er das Amt des Bundeswirtschaftsministers besser ausfüllt, als sie es vor seinem Amtsantritt erwartet hätten. Fast die Hälfte (48 Prozent) dagegen meint, Habeck fülle sein Amt schlechter aus als von ihnen erwartet.

Zu den Umfragewerten, aber auch zu aktuellen Fragen rund um Heizungsgesetz, Klimaschutz und vielem mehr wird Pinar Atalay Bundeswirtschaftsminister Habeck in der Nacht zum Mittwoch, am 6. September, um 0.00 Uhr, zu einem einstündigen "RTL Direkt Spezial" begrüßen. Am Tisch mit Robert Habeck werden Bürgerinnen und Bürger ihre Fragen, Wünsche und Forderungen im direkten Gespräch an den Vizekanzler richten.

Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat für das RTL/ntv-Trendbarometer am 31. August und 1. September 1001 Menschen in Deutschland befragt. Die statistische Fehlertoleranz beträgt +/- drei Prozentpunkte.

