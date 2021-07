Annalena Baerbock steht seit Wochen in der Kritik. Nun bekommt die Kanzlerkandidatin der Grünen unerwartete Unterstützung. Der ehemalige SPD-Chef Gabriel springt der 40-Jährigen auf Twitter zur Seite.

Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel hat Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in der Plagiatsdebatte verteidigt. "Ich bin bestimmt kein Grünwähler, aber was mit Annalena Baerbock passiert, zeigt nur, wie armselig der Wahlkampf ist", twitterte der frühere Bundesminister. Er riet der 40-Jährigen, die derzeitigen Anschuldigungen als "Wertschätzung" zu betrachten. Sie werde nur auf ihre "Schussfestigkeit" getestet.

"Der journalistische Schaum vor dem Mund verdeckt nur den Voyeurismus, endlich mal wieder eine Frau scheitern zu sehen, die sich wagt, was zu wollen", twitterte Gabriel weiter. "Dabei würden die ganzen medialen Besserwisser nicht einen Tag überstehen, wenn sie mal selbst im Wahlkampf stünden".

Baerbock steht seit Wochen in der Kritik. So musste sie nachträglich dem Bundestag Nebeneinkünfte melden und ihren im Internet veröffentlichten Lebenslauf korrigieren. Später warf der Medienwissenschaftler Stefan Weber der Kanzlerkandidatin mehrere wörtliche Übernahmen in ihrem neuen Buch vor. Weber sprach dabei von Urheberrechtsverletzungen. Die Grünen entgegneten, bei den beschriebenen Passagen handele es sich um allgemein zugängliche Fakten oder bekannte grüne Positionen.

Jüngsten Vorwürfen zufolge soll Baerbock angeblich auch Äußerungen des früheren Außenministers Joschka Fischer sowie Ex-Fraktionschef Jürgen Trittin übernommen haben. Beide sind wie Baerbock Parteimitglieder bei den Grünen. Baerbock selbst sieht sich als Opfer von "Fake-News" über ihre Person.

Grüne halten an Baerbock fest

Trotz der jüngsten Kritik stehen die Grünen weiter zu ihrer Kanzlerkandidatin. "Wir kämpfen gemeinsam, wir sind ein gemeinsames Team mit Annalena Baerbock an der Spitze", sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner in Berlin. "Daran ändert sich nichts." Er verwies darauf, dass Co-Parteichef Robert Habeck mit Baerbock das Spitzenduo der Grünen zur Bundestagswahl bilde und sich in der kommenden Woche wieder in den Wahlkampf einschalten werde.

Nach Kellners Worten erfährt die Parteichefin angesichts der Angriffe auch viel Solidarität und Unterstützung aus der Partei. Viele würden erkennen, "dass da Bagatellen aufgebauscht würden, um von den wichtigen Fragen abzulenken". Kellner wies auch Spekulationen zurück, es gebe Schwächen in Baerbocks Wahlkampfstab. Die Grünen hätten ein "tolles Team", das gut zusammenarbeite.