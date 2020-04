Blanke Zahlen, die jüngsten Fakten und politische Maßnahmen in der Corona-Krise - um all das geht es diesmal nicht bei "Hart aber fair". Zumindest nicht direkt. Aber wie sehen Alltag und Leben in Deutschland aktuell aus? Wie groß ist die Angst?

Hat sich die Talkshow in den vergangenen Monaten intensiv mit den Geschehnissen um Corona auseinander gesetzt, will man auch diese Woche nicht vom Thema abweichen. Doch wie hebt sich diese Sendung ab? Ganz einfach: Es sind nicht Politiker und der Expertenstab die in gewohnter Manier diskutieren. Es wird nicht einmal diskutiert. Es wird geteilt und zwar Geschichten aus dem echten Leben.

Wie geht es eigentlich der Kassiererin, dem Polizisten, der Ärztin oder dem Musiker in Zeiten des Lockdown? Sollen sie doch selbst berichten. Was macht Corona mit dem Beruf, mit dem Privatleben, fragt Plasberg an diesem Montagabend bei “Hart aber fair“. Führt dies zu weniger Fakten und dennoch mehr Realität?

Die persönliche Ebene zählt

Sogar die Virologin, welche erneut zu Gast ist, sitzt nicht in der Runde um ihre Expertenmeinung zum Besten zu geben, sondern ihren Alltag - wie jeder andere Gast in der Talkrunde. Auf scheinbar ganz persönlicher Ebene, werden Meinungen ausgetauscht und Alltagssituation geschildert zwischen Sänger und Gitarrist der Kölner Band "BAP" Wolfgang Niedecken, Soziologe Martin Schröder, Virologin Dr. Susanne Herold, Kassiererin in einem Supermarkt, Jolanta Schlippes und dem Polizeioberkommissar Martin Feldmann. Außerdem im Einzelgespräch mit Moderator Frank Plasberg ist der Mitbetreiber von zwei Kneipen in Köln, Helmut Köhnlein zu Gast.

Die Sicherheit geht vor. Deshalb gilt für Supermärkte in Nordrhein-Westfalen ab sofort eine Maskenpflicht. Die Kassiererin aus NRW weiß nur zu gut, dass sich der Sicherheitsabstand in engen Supermarktgängen schwer einhalten lässt. Dennoch fühlt sie sich mit der Maskenpflicht unwohl. Wie aus einem Science-Fiction-Roman scheinen die Szenen, die sich an ihrem Arbeitsplatz täglich abspielen, beschreibt sie. Das Kommunizieren mit Maske ist anstrengend und schwierig und so sind die Kunden nur schlecht zu verstehen. Ihre Stammkunden erkennt Jolanta Schlippes auch nur schwerlich. Hier lenkt die Virologin doch kurz aus Expertensicht ein, dass so eine Maske sicherlich zum einen lediglich eine symbolische Handlung ist, aber auch einen wichtigen Schutz bietet. Man fast sich nicht räumlich ins Gesicht und ist es nur ein handgefertigtes Behilfsmittel, so ist es doch immerhin besser als gar kein Schutz.

“Alle scheinen es kapiert zu haben“

Der Musiker, BAP-Ikone Wolfgang Niedecken, freut sich über die allgemeine Maskerade: “Alle scheinen es kapiert zu haben.“ dennoch ist er besorgt, dass viele Menschen durch die jüngsten Lockerungen nachlässiger werden. Auch der Polizeioberkommissar Feldmann bestätigt, dass trotz dem Entschärfen einiger Bestimmungen für sein Einsatzgebiet in Berlin, die Verstöße gegen die Ausgangsbestimmungen nicht sinken. Die Menschen scheinen teils sehr uneinsichtig und diskutieren sogar noch über Abmahnungen. Viele scheinen sich nichts vorschreiben lassen zu wollen: "Ich habe das Gefühl es herrscht eine innere Unruhe, die wir Polizisten direkt zu spüren bekommen."

Der Soziologe und Zufriedenheitsforscher Martin Schröder beschreibt einen Schockzustand. Dieser kam sehr plötzlich, mit den Bildern die man aus anderen Ländern gesehen hat und den drastischen Maßnahmen welche in Deutschland kurzerhand seit Mitte März zur totalen Veränderung geführt haben. Er sagt, der Kontrollverlust über das eigene Leben ist noch schlimmer als die Zukunftsangst vor einer drohenden Arbeitslosigkeit. Dennoch hat er selber keine Angst - auch nicht vor einer möglichen Erkrankung mit dem Virus, schließlich gibt es immer ein Risiko egal was man tut.

Kommissar Feldmann hingegen ist besorgt. In seinem Alltag ist kaum Sicherheit gegeben. Nur schwerlich können die Einsatzkräfte der Polizei das Kontaktverbot im Berufsalltag einhalten. Sei es im Streifenwagen oder bei der Festnahme, dass die mit einem Abstand von 1,5 Metern nicht möglich ist, muss niemandem erklärt werden. Weil er die eigene Ansteckungsgefahr als hoch einstuft, hat er seine vierjährige Tochter seit vielen Wochen nur über soziale Medien gesehen. Er möchte den Virus einfach nicht nach hause bringen: "Es fehlt den kleinen Spatz in den Arm zu nehmen."

Auch der Kassiererin geht es ähnlich. Ihr erwachsener Sohn wohnt zwar in der Nähe, dennoch kommen sie sich nicht nahe. So wie ihre Kunden angehalten sind den Mindestabstand zu wahren, hält sie auch den Mindestabstand zu ihrer eigenen Familie ein. Nicht mal die Hand wird gereicht. Es schmerzt dem Sohn nicht nahe sein zu dürfen.

Die gesellschaftliche Grundstimmung

Das der Alltag vieler Mediziner zur Zeit nicht viel Freizeit bietet lässt der allgemeine Gesellschaftszustand bereits vermuten. Zur Veranschaulichung hat die Virologin ihren Berufsalltag für die Sendung festgehalten. Ihre Arbeitswoche geht von Montag bis Sonntag - von früh bis spät. Eine unvorstellbare Belastung aus Sicht derer, die sich zur Zeit in der Kurz- oder Nullarbeit befinden.

BAP-Musiker, Niedecken, spricht im Gegensatz zu allen anderen von einer Idylle. Tochter, Freund und Enkel sind kurzerhand bei ihm eingezogen. Er genießt die viele Zeit mit der Familie und die Kinder arbeiten im HomeOffice. Selbstverständlich ist ihm bewusst, dass nicht alle Musiker das Privileg haben aus Rücklagen schöpfen zu können. “Im allgemeinen leben Musiker von der Hand in den Mund“, bemerkt der Kölner.

Die Veranstaltungsbranche steht still und die Tonträgerindustrie bietet den meisten Künstlern keine großen Einnahmen. In der Regel verdienen die Musiker ihr täglich Brot mit Bühnenauftritten. Niedecken ist besorgt um die vielen, die nun ohne Rücklagen auskommen müssen und stellt fest, wo die wichtigen Rädchen im gesellschaftlichen Betrieb sind. Damit spielt er vor allem auf die Systemrelevanten Berufe an. Er hat einen Song geschrieben der Mut machen soll und lobt darin die Kassiererin, den Apotheker, die Pflegedienste und all die vielen anderen Corona-Engel. Er hofft es bleibt nicht nur bei Dankbarkeit und Demut, sondern wünscht sich bessere Bezahlungen für jene Berufe. Dabei betont die Kassiererin Jolanta, sie ist sehr zufrieden mit ihrer Arbeit und wie diese entlohnt wird auch an Wertschätzung fehlt es ihr nicht.

Man wird sich daran gewöhnen

Die Runde scheint finanziell abgesichert, sei es durch Rücklagen, das Beamtentum oder einen fairen Arbeitgeber. Doch wie schnell man vor dem finanziellen 'Schwarzen Loch' stehen kann, weiß der Kneipenbesitzer und Familienvater Helmut Köhnlein. Als studierter Volkswirt mit zwei etablierten Bars in Köln stellt er nun Antrag auf Grundsicherung. Er fühlt sich von der Politik im Stich gelassen und weiß nicht ob seine Gewerbe die lange Durststrecke überstehen werden.

Zum ersten Mal kommt in der laufenden Sendung so etwas wie wirklicher Unmut auf. Er berichtet von Spenden, die seine Gäste gesammelt haben. Die haben eine Weile geholfen und waren ein wichtiger Hoffnungsträger in schweren Zeiten. Doch nun hält der Lockdown bereits zu lange an und die Hoffnung versiegt. Die Nerven liegen Blank und die Sorgen stehen dem Mann ins Gesicht geschrieben.

Der Soziologe hingegen hat das Gefühl, die meisten Menschen halten diese Belastungen gut aus und hofft, man wird sich daran gewöhnen. Seine Zufriedenheitsstudie in Zeiten von Corona steht offenbar noch am Anfang. Mit dem Einblick in das Leben von Barbesitzer Köhnlein und einem Schwank aus dem Gästebuch der TV-Sendung, vorgetragen von Brigitte Büscher, die bei jeder Sendung die Meinungen der Zuschauer widerspiegelt, wird jedoch klar, die gesellschaftliche Grundstimmung kann nur zu einem sehr geringen Teil in dieser Sendung dargestellt werden.