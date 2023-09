Die Ukraine erzielt zuletzt im Süden des Landes wichtige militärische Erfolge. In Saporischschja, im Raum Robotyne, sei ihnen der Durchbruch der ersten Verteidigungslinie der Russen gelungen, sagt der verantwortliche General. In einem Interview erklärt er, warum es dafür so lange gebraucht hat - und warum es jetzt schneller vorangehen könnte.

Der Kommandeur der ukrainischen Truppen im Süden, General Oleksandr Tarnawskyi, hat in einem Interview mit dem britischen "Observer" bestätigt, dass seine Einheiten die erste, am stärksten befestigte Verteidigungslinie der Russen im Gebiet Robotyne-Werbowe durchbrochen hätten. "Wir befinden uns jetzt zwischen der ersten und zweiten Verteidigungslinie", erklärte der General.

Tarnawskyi schätzt, dass die Russen in die erste Verteidigungslinie etwa 60 Prozent ihrer Zeit und Ressourcen investiert hätten, in die zweite und dritte dagegen nur 20 Prozent. Grund dafür sei, dass Russland den Durchbruch der ersten Verteidigungslinie nicht erwartet hätte. Er rechne deshalb mit schnelleren Erfolgen, da die zweite Verteidigungslinie schwächer sei, so der General, der die südliche Gegenoffensive anführt. Seiner Einschätzung zufolge leidet die russische Armee unter einem raschen Verlust an Personalreserven.

Der weitere Plan sehe vor, dass die ukrainischen Streitkräfte nun auf beiden Seiten der Bresche vordrängen und die in den letzten Kämpfen eroberten Gebiete konsolidierten, so Tarnawskyi. "Im Zentrum der Offensive schließen wir jetzt die Zerstörung der feindlichen Einheiten ab, die den russischen Truppen Deckung für den Rückzug hinter ihre zweite Verteidigungslinie geboten haben."

Entminung kostete viel Zeit

Ein riesiges Minenfeld habe die ukrainischen Truppen wochenlang gefangen gehalten, während Infanterie-Truppen langsam einen Angriffsweg zu Fuß frei machten. Die russischen Truppen dahinter "standen einfach da und warteten auf die ukrainische Armee", indem sie Fahrzeuge mit Granaten und Drohnen beschossen, so Tarnawskyi.

Kritik an den langsamen Fortschritten der Offensive, die es zuletzt gegeben hatte, wies Tarnavskiy dem "Guardian" zufolge mit einem Achselzucken zurück. Er ziehe es vor, eine Aufgabe zu beurteilen, wenn sie abgeschlossen sei, und dankte Großbritannien und anderen Verbündeten für ihre Unterstützung in Form von Ausbildung und Waffen, darunter Challenger-Panzer, die bereits im Einsatz sind. "Als wir mit der Gegenoffensive begannen, verbrachten wir mehr Zeit als erwartet mit der Entminung der Gebiete", gab er zu. "Leider war die Evakuierung der Verwundeten für uns schwierig. Auch das erschwerte unseren Vormarsch."

Infanteriekräfte zogen nachts los

Die russischen Streitkräfte hätten ihre Verteidigungslinie über ein Jahr lang vorbereitet. "Sie haben alles getan, um sicherzustellen, dass dieses Gebiet gut vorbereitet war", erklärt Tarnavskiy. Doch die Ukrainer, die immer wieder mit ihren Erfolgen gegen die russische Militärmacht überrascht haben, drangen weiter vor. Infanteriekräfte zogen nachts los, um in mühevoller Kleinarbeit einen Korridor durch die Minen zu räumen, wobei sie sich in der Dunkelheit Meter für Meter vorwärts bewegten. "Sobald dort Geräte auftauchten, begannen die Russen sofort damit, sie zu beschießen und zu zerstören. Deshalb wurde die Minenräumung nur von der Infanterie und nur bei Nacht durchgeführt."

Dass die Russen in Robotyne unter Druck standen, habe bereits die Verlegung von russischen Truppen innerhalb der Ukraine in das Gebiet gezeigt. "Der Feind zieht Reserven ab, nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus Russland", sagte Tarnavskiy. Aber früher oder später werden den Russen die besten Soldaten ausgehen. "Das wird uns den Anstoß geben, stärker und schneller anzugreifen", so der General. "Alles liegt noch vor uns."