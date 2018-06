Politik

Angriff aus China?: Hacker klauen geheime US-Marinepläne

Coup gegen das US-Militär: Internationale Hacker erbeuten bei mehreren Cyberangriffen massenweise geheime U-Boot-Daten. Für das FBI scheinen die Verantwortlichen bereits festzustehen.

Chinesische Hacker haben Berichten zufolge hochsensible US-Militärdaten über die Unterwasser-Kriegsführung erbeutet. Wie die "Washington Post" unter Berufung auf US-Kreise berichtete, drangen die Hacker im Auftrag der Regierung in Peking im Januar und Februar in die Systeme eines Lieferanten der US-Marine ein. Unter anderem seien Pläne für eine Überschall-Antischiffsrakete für U-Boote gestohlen worden.

Insgesamt wurde den Angaben zufolge 614 Gigabyte an Daten entwendet. Neben den Plänen, nach denen bis 2020 die geheime Entwicklung einer Überschall-Rakete, die von U-Booten aus gegen Schiffe eingesetzt werden kann, vorgesehen war, wurde noch weiteres Material gestohlen. Darunter Signal- und Sensordaten sowie Codes für Funkinformationen. Obwohl das gesamte Material als geheim eingestuft wird, sei es in einem ungesicherten Netz gespeichert gewesen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf informierte Kreise.

Die Marine hat mit Unterstützung des FBI Ermittlungen eingeleitet. Der Name der attackierten Vertragsfirma ist nicht bekannt. Es hieß nur, dass sie für das Zentrum für Unterwasser-Seekriegsführung gearbeitet habe, das seine Zentrale im US-Bundesstaat Rhode Island hat. Das FBI lehnte eine Stellungnahme zu dem Fall ab, in der chinesischen Botschaft hieß es, man wisse nichts über den Fall. Die Regierung in Peking sei strikt gegen Cyberangriffe und bekämpfe diese.

Quelle: n-tv.de