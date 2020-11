"Wir werden unsere Freiheit und Demokratie verteidigen", sagt Österreichs Präsident Van der Bellen nach dem mutmaßlichen Anschlag in Wien, Kanzler Kurz schaltet die Armee ein. Derweil zeigen sich zahlreiche Staaten schon solidarisch mit Österreich. "Dies ist unser Europa", sagt der französische Präsident und bietet Hilfe an.

Der mutmaßliche Anschlag in Wien mit mehreren Toten und Verletzten hat international Trauer und Wut ausgelöst. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz sprach von einem "widerwärtigen Terroranschlag". Die Polizei werde entschlossen gegen die Täter vorgehen, erklärte er. Zudem werde das österreichische Bundesheer ab sofort den bisher durch die Polizei vorgenommenen Objektschutz in Wien übernehmen, damit sich die Polizei auf die Terrorismusbekämpfung konzentrieren könne.

"Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren", schrieb Kurz weiter. "Das ganze Land ist in Gedanken bei den Opfern, Verletzten und ihren Angehörigen, denen ich mein tiefes Mitgefühl ausdrücke."

Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen twitterte: "Wir werden unsere Freiheit und Demokratie gemeinsam und entschlossen mit allen gebotenen Mitteln verteidigen." Er stehe mit der Regierung im Austausch.

Aus zahlreichen Ländern kommen Solidaritätsbekundungen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sicherte Österreich die Unterstützung seines Landes zu. Er habe Hilfe angeboten, falls diese notwendig sei, hieß es aus Kreisen des Präsidentenpalasts in Paris. Die Franzosen teilten den Schock und die Trauer der Österreicher, twitterte Macron auf Deutsch und Französisch. "Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa", so Macron weiter. "Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben." In Frankreich hatte es in den letzten Wochen drei Anschläge gegeben, die Ermittler gehen jeweils von einem islamistischen Hintergrund aus.

Das Auswärtige Amt verurteilte den mutmaßlichen Anschlag: "Auch wenn das Ausmaß des Terrors noch nicht absehbar ist: unsere Gedanken sind bei den Verletzten & Opfern in diesen schweren Stunden", hieß es bei Twitter. "Wir dürfen nicht dem Hass weichen, der unsere Gesellschaften spalten soll."

Die EU sprach von einem "feigen" Angriff. EU-Ratspräsident Charles Michel erklärte, die Tat habe sich gegen "das Leben und unsere menschlichen Werte" gerichtet. Die EU stehe an der Seite Österreichs. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und den Menschen in Wien nach dem schrecklichen Anschlag von heute Abend", schrieb Michel. Auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sicherte Österreich Solidarität zu und schrieb zudem: "Wir sind stärker als Hass und Terror."

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte schrieb, "in unserem gemeinsamen europäischen Haus darf kein Platz für Hass und Gewalt sein". Italien stehe dem österreichischen Volk bei. Das Land denke an die Angehörigen der Opfer und der Verletzten.