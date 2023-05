Im russisch besetzten ostukrainischen Luhansk zerstört eine Bombe einen Friseursalon. Der von Moskau eingesetzte "Innenminister" Igor Kornet sowie drei seiner Leibwächter werden verletzt. Der 50-Jährige soll auf eine Intensivstation gebracht worden sein.

Im ostukrainischen Gebiet Luhansk ist der von Russland eingesetzte "geschäftsführende Innenminister" Igor Kornet bei einem Anschlag schwer verletzt worden. Der 50-Jährige sei auf die Intensivstation gebracht worden, meldeten russische Medien.

Die Bombe zerstörte einen Friseursalon, im Zentrum von Luhansk, in dem sich Kornet offenbar befand. Bei der Explosion ist demnach ein Mensch ums Leben gekommen, drei Leibwächter Kornets wurden verletzt.

Seit August 2014 war Kornet "Innenminister" in den Regierungsstrukturen der von Moskau unterstützten Luhansker Separatisten. Im Oktober vergangenen Jahres hat Moskau das an Russland grenzende Gebiet nach seinem Einmarsch in die Ukraine offiziell annektiert.