Ein britischer Reporter berichtet von dramatischen Szenen am Flughafen in Kabul: Die Menschen seien "dehydriert und in Panik". Bei dem Versuch, zu den Evakuierungsflugzeugen zu gelangen, sei Chaos ausgebrochen. Rettungskräfte helfen vor Ort - für Einige kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Im Gedränge am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es einem Medienbericht zufolge mehrere Tote gegeben. Unter den Menschen, die vor den Toren des Flughafens am Morgen darauf warteten, auf das Gelände zu gelangen und einen der Evakuierungsflüge zu erreichen, sei am Morgen Chaos ausgebrochen, berichtete der Korrespondent des britischen Senders Sky News, Stuart Ramsay, der die Szene nach eigenen Angaben vor Ort beobachtete.

Aufnahmen des Fernsehsenders zeigten, wie Soldaten mindestens drei Leichen mit weißer Plane abdeckten. Wie viele Menschen starben und was die genaue Todesursache war, blieb zunächst unklar. Auch mehrere Verletzte waren zu sehen. Ramsay berichtete, im Gedränge seien mehrere Menschen "gequetscht" worden. Rettungskräfte eilten von einem Verletzten zum anderen.

Der Reporter sagte, die am Flughafen wartenden Menschen seien "dehydriert und in Panik". Er filmte auch Soldaten, die Wartende zur Abkühlung mit einem Wasserschlauch nass spritzten. Bei einigen kam jedoch wohl jede Rettung zu spät: Ramsay schilderte, wie Leichen in weiße Tücher eingewickelt wurden, nachdem Sanitäter bei den Menschen keine Lebenszeichen mehr feststellen konnten.

Vor einer Woche hatten die radikalislamischen Taliban die Macht in Afghanistan wieder an sich gerissen. Seitdem versuchen unzählige Menschen verzweifelt, das Land zu verlassen. Die Lage am Kabuler Flughafen spitzte sich zuletzt gefährlich zu. Am Samstag warteten bei starker Hitze weiter tausende Afghanen mit Ausreisepapieren auf Flüge. US-Soldaten hielten zugleich tausende Menschen ohne Papiere davon ab, auf das Flughafengelände zu gelangen. Die deutsche und die amerikanische Botschaft in Kabul rieten ihren Staatsbürgern am Samstag von Versuchen ab, den Flughafen zu erreichen.