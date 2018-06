Politik

Am Abend Treffen mit Seehofer: Merkel lenkt ein bisschen ein

Von einer Achse zwischen Berlin, Rom und Wien sprechen Innenminister Seehofer und Österreichs Kanzler Kurz, die in Flüchtlingsfragen zusammenarbeiten soll. Merkel reagiert darauf nun auf ihre Weise.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die von ihrem österreichischen Kollegen Sebastian Kurz angekündigte Kooperation Deutschlands, Österreichs und Italiens im Kampf gegen illegale Migration begrüßt. "Es geht um eine gesamteuropäische Lösung", sagte Merkel nach dem Integrationsgipfel in Berlin. Es gebe derzeit Ankunftsländer mit vielen Migranten, vor allem Italien, aber auch Spanien und Griechenland.

"Deshalb glaube ich, dass es dort viele solche Kooperationsformen geben muss, also nicht nur in diese eine Richtung", sagte sie zu der von Kurz betonten "Achse der Willigen". Nötig seien viel mehr solcher Kooperationen, "wenn wir zu einer gemeinsamen europäischen Antwort auf die Fragen der illegalen Migration, aber auch Fragen der legalen Migration kommen wollen", sagte Merkel. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, wollen sich Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer am Abend im Kanzleramt zu einem Gespräch treffen. Der CSU-Chef ist mit seinem Masterplan Asyl bislang am Veto der Kanzlerin gescheitert. Beide Seiten suchen nun nach einem Kompromiss.

Kurz hatte zuvor bei einem Treffen mit Seehofer von einer "Achse der Willigen" gesprochen. Seehofer nahm nach eigenen Angaben bei einem Telefonat mit dem neuen italienischen Innenminister Matteo Salvini am Dienstag dessen Angebot an, gemeinsam mit Österreich in Fragen von Sicherheit, Terrorismus und Zuwanderung enger zusammenzuarbeiten.

Salvini ist Chef der rechten Partei Lega. Seehofers Treffen mit Kurz hatte zuletzt auch für Schlagzeilen gesorgt, weil der CSU-Politiker nicht am ebenfalls am Vormittag stattfindenden Integrationsgipfel im Kanzleramt teilnahm. Merkel hatte Kurz am Dienstagabend empfangen.

Quelle: n-tv.de