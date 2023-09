Dieses Drohnenbild zeigt die völlig zerstörte Stadt Andrijiwka am 6. September.

Zunächst sind die Meldungen zu Andrijiwka widersprüchlich: Kiew verkündet bereits die Einnahme des Dorfes, während ukrainische Soldaten vor Ort dies zurückweisen. Nun kommt die Bestätigung der Armee. Die will den russischen Truppen schwere Verluste zugefügt haben.

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben die Ortschaft Andrijiwka in der Nähe der von russischen Truppen kontrollierten Stadt Bachmut im Osten der Ukraine zurückerobert. Im Zuge von Gegenangriffen hätten ukrainische Soldaten das Dorf in der Oblast Donezk eingenommen, teilte der Generalstab in seinem morgendlichen Bericht mit. Die eigenen Einheiten hätten dem Feind erhebliche Verluste zugefügt, sowohl bei Soldaten als auch bei militärischer Ausrüstung. Zudem hätten die ukrainischen Truppen ihre eigenen Stellungen befestigt.

Andrijiwka liegt südlich von Bachmut. Die heute zerstörte Stadt ist Schauplatz einer der heftigsten Schlachten seit Beginn der russischen Invasion der Ukraine im Februar 2022. Einen Teilerfolg meldete der ukrainische Generalstab zudem in Klischtschijiwka, einem weiteren Dorf südlich von Bachmut.

Die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, Hanna Maljar, hatte am Donnerstag zunächst mitgeteilt, Andrijiwka sei unter Kontrolle der eigenen Streitkräfte gebracht worden. Die dort kämpfende ukrainische Brigade dementierte dies jedoch und kritisierte die Führung in Kiew scharf: "Solche Aussagen sind schädlich, gefährden das Leben der Truppe und beeinträchtigen die Durchführung von Kampfeinsätzen", erklärte die Einheit.

"Situation hat sich sehr dynamisch verändert"

Maljar sprach später von einer Kommunikationspanne und stellte noch am Donnerstag klar, dass immer noch Kämpfe rund um das Dorf tobten. An diesem Freitagmorgen verkündete sie erneut die Einnahme und berief sich dabei auf den Generalstab. "In seinem Bericht von heute Morgen über den gestrigen Tag hat der Generalstab offiziell bestätigt, dass unsere Truppen im Zuge der gestrigen Kämpfe Andrijiwka eingenommen haben". Mit Bezug auf die Kritik auf die voreilige Bekanntgabe fügte sie hinzu: "Es war schwierig und die Situation hat sich gestern mehrmals sehr dynamisch verändert."

Die russische Armee und die Söldnertruppe Wagner hatten Bachmut nach monatelangen Kämpfen mit schwersten Verlusten im Mai unter Kontrolle gebracht. Die ukrainischen Truppen verteidigten die völlig zerstörte Stadt hinhaltend, damit die russische Armee sich aufreibt. In ihrer Gegenoffensive versuchen die Ukrainer nun, an den Flanken von Bachmut vorzudringen. Die Ukraine verteidigt sich seit über anderthalb Jahren gegen eine russische Invasion.