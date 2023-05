Sowohl prorussische Militär-Blogger als auch der Chef der Wagner-Gruppe berichten von ukrainischen Erfolgen in der Nähe der umkämpften Stadt Bachmut. Der Kreml will davon nichts wissen - die Darstellung sei falsch, die Lage unter Kontrolle.

Russland hat Berichte prorussischer Militär-Blogger und des Chefs der Söldnergruppe Wagner über einen Durchbruch der ukrainischen Armee in der umkämpften Stadt Bachmut zurückgewiesen. "Die einzelnen Erklärungen auf Telegram über einen 'Durchbruch' an mehreren Stellen der Frontlinie entsprechen nicht der Realität", erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau.

Mehrere prorussische Blogger, welche die Lage vor Ort verfolgen, hatten sich am Donnerstagabend besorgt über ukrainische Truppenbewegungen und von russischen Soldaten aufgegebene Stellungen gezeigt, vor allem in der Nähe von Bachmut, dem Hauptschauplatz der Kämpfe in der Ostukraine.

Das Ministerium in Moskau erklärte in seiner täglichen Mitteilung, mehrere Angriffe und ukrainische Aufklärungsmissionen an der Front seien zurückgedrängt worden. Bezüglich der Zahl gab es keine Abweichungen im Vergleich zu zurückliegenden Tagen und Wochen. Aktuell sei am Abend nur in der Nähe von Malyniwka in der Region Donezk gekämpft worden, und zwar mit Artillerie und aus der Luft, hieß es.

Die Informationen über einen angeblichen russischen Rückzug nahe Bachmut erwähnte das Ministerium nicht. Es erklärte lediglich, Einheiten würden "weiterhin den Westteil der Stadt befreien". "Die allgemeine Lage im Gebiet der militärischen Spezialoperation ist unter Kontrolle", hieß es.

Der Chef der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, spricht seinerseits seit drei Tagen von einem Rückzug russischer Soldaten vor Angriffen ukrainischer Truppen an den Flanken der Stadt Bachmut. Diese wurden von einem ranghohen Vertreter Kiews bestätigt.