Seit Wochen wird die Deutsche Shani Louk vermisst. Hamas-Terroristen hatten die 22-Jährige nach dem Angriff auf ein Musikfestival verschleppt. Nun herrscht traurige Gewissheit, wie die Mutter sagt: Shani Louk sei nicht mehr am Leben.

Die entführte Deutsche Shani Louk ist laut ihrer Mutter tot. Das sagte Ricarda Louk gegenüber RTL/ntv. Sie sei vom israelischen Militär informiert worden, dass ihre Tochter tot sein soll: "Leider haben wir gestern die Nachricht bekommen, dass meine Tochter nicht mehr am Leben ist." Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Die 22-Jährige war nach dem Angriff der Hamas auf ein Musikfestival von den Terroristen verschleppt worden.

Ricarda Louk hatte ihre Tochter auf einem Video erkannt, auf dem die 22-Jährige halbnackt auf einem Pick-up zwischen mehreren Hamas-Männern offenbar im Gazastreifen zu sehen ist, mit dem Gesicht zum Boden, die Beine verdreht. Anschließend soll sie in einem Krankenhaus im Gazastreifen behandelt worden sein.

Shani Louk hat die deutsche und die israelische Staatsbürgerschaft und war mehrfach zu Besuch bei ihren Großeltern in Ravensburg in Baden-Württemberg. Ihre Mutter, eine Katholikin, die später zum Judentum konvertierte, ist nach Israel ausgewandert. Der jüdische Vater ist Israeli.

Vor wenigen Tagen hatten die Angehörigen deutscher Hamas-Geiseln mit einer Protestaktion vor der deutschen Botschaft in Tel Aviv an das Schicksal ihrer Liebsten erinnert. 14 Angehörige stellten sich mit "Käfigen" über dem Kopf und Fotos der Geiseln am Hinterkopf vor die Vertretung. Sie trugen schwarze Kittel, die von 1 bis 14 durchnummeriert waren. "Lasst mich nicht nur eine Nummer sein", stand auf den Rücken der Protestierenden.

Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas hatten am 7. Oktober in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Mehr als 1400 Menschen kamen dabei und in den folgenden Tagen ums Leben. Mehr als 230 weitere Menschen wurden in den Gazastreifen verschleppt, darunter mehrere Deutsche. Das Auswärtige Amt spricht weiterhin von insgesamt acht Vermisstenfällen deutscher Staatsbürger, wobei ein Fall auch mehrere Familienmitglieder einschließen könne. Die genaue Zahl nennt die Regierung nicht.