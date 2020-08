Bei Verstoß in Bus und Bahn

Wer in Köln ohne Maske erwischt wird, soll Strafe zahlen.

Anfang der Woche beschließt Nordrhein-Westfalen eine Maskenpflicht an Schulen. Und auch im öffentlichen Nahverkehr will das Bundesland nicht mehr lange fackeln. Wer keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, muss künftig 150 Euro zahlen - schon beim ersten Verstoß.

Nordrhein-Westfalen will bei Verstößen gegen die Maskenpflicht in Bussen, S-Bahnen oder Straßenbahnen künftig sofort ein Bußgeld von 150 Euro erheben. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst von der CDU sagte der "Rheinischen Post": "Wer ohne Mund-Nasen-Schutz erwischt wird, muss an der nächsten Haltestelle raus und zahlen. Wir wollen eine Verschärfung, sodass unmittelbar beim ersten Verstoß gegen die Maskenpflicht ein Bußgeld von 150 Euro fällig ist."

Bisher werden Bußgelder nur erhoben, wenn Fahrgäste sich trotz Aufforderung weigerten, die Maske aufzusetzen. Die Ermahnung soll wegfallen. Wüst sagte, man wolle "keine lange Diskussion mehr mit Masken-Muffeln". Probleme mit "Maskenmuffeln" gebe es in der Praxis vor allem bei Freizeitverkehren, sagte der Ministeriumssprecher. Berufspendler trügen dagegen zu fast 100 Prozent die Maske.

Auch in der Schule führte NRW eine Maskenpflicht ein, allerdings soll diese laut Infoportal der Bundesregierung für jüngere Schüler der Jahrgänge eins bis vier nicht im Unterrichtsraum gelten.

Die Landesregierung bietet den rund 360.000 Beschäftigten in Schulen und Kitas des Bundeslandes an, sich bis zu den Herbstferien regelmäßig auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus testen zu lassen. Die Kosten dafür werde das Land übernehmen, sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums Mitte Juli.

Bundesweit gilt im Kampf gegen die Corona-Pandemie eine Maskenpflicht in Handel und im Nahverkehr - die konkrete Ausgestaltung und Regelungen zu Sanktionen sind aber Ländersachen. Auch in Bayern beispielsweise sieht der Bußgeldkatalog beim Verstoß gegen die Maskenpflicht bereits 150 Euro vor. In Berlin ist bei Verstößen gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ein Bußgeldrahmen von 50 bis 500 Euro vorgesehen.