Zunächst läuft alles wie immer, doch dann bricht die Kommunikation zum Helikopter ab. Wenig später ist am Boden der Absturz der Maschine zu hören. Ein mexikanisches Politikerpaar sowie drei weitere Menschen sterben.

Nach dem Absturz eines Helikopters, bei dem ein bekanntes Politiker-Ehepaar getötet wurde, hat Mexiko um Hilfe zur Aufklärung des Vorfalls von den USA gebeten. Die Regierung des lateinamerikanischen Landes habe unter anderem den US-Sicherheitsrat für Transportsicherheit und das FBI um Unterstützung gebeten, berichtete die Tageszeitung "Milenio".

Martha Érika Alonso und ihre Ehemann, Senator Rafael Moreno Valle kamen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. (Foto: REUTERS)

Der Minister für öffentliche Sicherheit Mexikos, Alfonso Durazo, rief auf Twitter dazu auf, keine Spekulationen und Falschnachrichten zum dem Helikopterabsturz zu verbreiten. Zuvor war in sozialen Medien das Gerücht aufgekommen, dass der Helikopter abgeschossen wurde.

Bei dem Helikopterabsturz in der Gemeinde Coronango im Bundesstaat Puebla waren die Gouverneurin des Bundesstaats, Martha Érika Alonso, und ihre Ehemann, Senator Rafael Moreno Valle, ums Leben gekommen. Neben dem Ehepaar wurden auch der Pilot und der Co-Pilot des Helikopters sowie ein Assistent des Senators getötet. Alonso hatte erst Mitte Dezember das Amt der Gouverneurin übernommen. Ihr Ehemann hatte das Amt bis Januar 2017 inne. Beide gehörten der konservativen PAN-Partei an.

"Werden die Wahrheit dagen"

Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador bestätigte den Tod von Alonso und Valle via Twitter. Auf diesem Wege drückte er auch den Familien der Verstorbenen sein Beileid aus. Das berichtet der britische Sender CNN. López Obrador versprach dem Blatt zufolge außerdem transparente Ermittlungen in dem Fall. "Wir werden die Wahrheit über das sagen, was passiert ist, und uns entsprechend verhalten", so López Obrador.

Gegen 14.20 Ortszeit am 24. Dezember war die Maschine des Politikerpaars rund zehn Minuten nach dem Start abgestürzt. Die Kommunikation mit dem Flugzeug sei abgebrochen, dann habe man den Aufprall CNN zufolge des Flugzeugs hören können.