In Kabul ist eine Explosion zu hören, daraufhin steigt schwarzer Rauch auf. Die Ursache dafür ist noch nicht geklärt. Mehrere Zeugen sprechen jedoch von einem Raketeneinschlag in der Nähe des Airports.

Die afghanische Hauptstadt Kabul ist erneut von einer Explosion erschüttert worden. Augenzeugen berichten von einer Explosion nahe dem Flughafen Kabul. Videoaufnahmen zeigen, wie schwarzer Rauch aufsteigt. Anscheinend handle es sich um einen Raketenangriff, berichten zwei Augenzeugen. Ein Beamter der ehemaligen afghanischen Regierung sagte, die Explosion sei von einer Rakete verursacht worden, die nach ersten Informationen "ein Haus getroffen" habe.

Der Vorfall ereignete sich nur drei Tage nach dem verheerenden Selbstmordanschlag am Flughafen der Stadt mit mehr als hundert Toten, zu dem sich der regionale Ableger der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte. Die USA warnten am Samstag vor einer anhaltend hohen Anschlagsgefahr. Demnach hielt die US-Armeeführung einen Anschlag binnen "24 bis 36 Stunden" für "sehr wahrscheinlich".

Bei dem Selbstmordanschlag am Kabuler Flughafen am Donnerstag mit wahrscheinlich mehr als 100 Toten waren auch 13 US-Soldaten getötet worden. Als Vergeltung für den Anschlag flog die US-Armee in der Nacht zum Samstag einen Drohnenangriff auf den IS-Ableger IS-K. Dabei wurden nach Angaben des Pentagon zwei ranghohe Mitglieder der islamistischen Splittergruppe getötet. US-Präsident Joe Biden kündigte weitere Vergeltungsangriffe an.

In Kabul sind auch durch das US-Militär verursachte Detonationen möglich. Das Pentagon hatte am Freitag erklärt, dass bis zum Abzug der letzten US-Truppen am Dienstag weitere kontrollierte Sprengungen durch das Militär möglich seien. Dabei geht es darum, Teile militärischer Ausrüstung zu zerstören, die nicht den militant-islamistischen Taliban hinterlassen werden soll. Gleichzeitig ist die Gefahr eines weiteren Terroranschlags durch Islamisten dem Weißen Haus zufolge hoch. US-Präsident Joe Biden hält einen Anschlag vor dem endgültigen Abzug für "sehr wahrscheinlich".