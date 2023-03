Seit Monaten rennen Moskaus Truppen gegen die Stadt Bachmut an. Nun scheint das Ende der Kämpfe näherzukommen. Erste ukrainische Einheiten sollen die Stadt bereits verlassen.

Der Kampf um die ostukrainische Stadt Bachmut scheint sich dem Ende zuzuneigen. Russische Artillerie beschoss am Freitag die letzten Straßen, die aus der schwer umkämpften Stadt führen. Zugleich erklärte der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, dass Bachmut fast vollständig umzingelt sei und nur noch eine Straße für die ukrainischen Truppen offen wäre. "Die Zangen schließen sich", sagte er in einem veröffentlichten Online-Video. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters haben die Ukrainer westlich der Stadt bereits neue Schützengräben für Verteidigungsstellungen ausgehoben. Berichten zufolge sollen Kiews Truppen zudem bereits Brücken in der Stadt zerstört haben. Denys Yaroslavskyi, Kommandeur einer ukrainischen Armeeeinheit in Bachmut, erklärte gegenüber dem Fernsehsender Espreso TV, dass Teile einiger Einheiten angewiesen worden seien, sich in sicherere Stellungen zu begeben, und beschrieb die Situation in der Stadt als "ein Schlachthaus auf beiden Seiten".

Robert Brovdi, Befehlshaber einer ukrainischen Drohneneinheit, die in Bachmut aktiv ist und den Namen "Madyar" trägt, erklärte in einem veröffentlichten Online-Video, dass seine Einheit den Befehl zum sofortigen Rückzug erhalten habe. Er sagte, er habe 110 Tage lang in der Stadt gekämpft. Ein stellvertretender Kommandeur der ukrainischen Nationalgarde, erklärte gegenüber dem Sender NV-Radio, die Lage sei "kritisch" und es werde "rund um die Uhr" gekämpft. "Jeder Meter ukrainischen Bodens kostet den Feind Hunderte von Menschenleben. Es gibt hier viel mehr Russen als wir Munition haben, um sie zu vernichten".

Moskaus Verbände versuchen schon seit Monaten, Bachmut zu erobern. Die Einnahme der Stadt in der Region Donezk wäre der erste große Erfolg der russischen Winteroffensive, nachdem der Kreml im vergangenen Herbst Hunderttausende Reservisten einberufen hatte. Russland erhofft sich von einer Eroberung Bachmuts einen wichtigen Schritt hin zur Eroberung des Rests des umliegenden Industriegebiets Donbass.