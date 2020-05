Täter von Waldkraiburg sympathisiert mit IS

Anschläge auf türkische Läden Täter von Waldkraiburg sympathisiert mit IS

Das türkische Lebensmittelgeschäft in Waldkraiburg war Ende April angezündet worden.

Offenbar aus Hass auf Türken zündet ein 25-Jähriger ein Lebensmittelgeschäft im bayerischen Waldkraiburg an und attackiert weitere Läden mit Steinen. Sechs Menschen werden verletzt. Der Schaden geht in die Millionen. Nun gibt er an, dass er dem Islamischen Staat nahesteht.

Der nach den Anschlägen auf Geschäfte türkischstämmiger Inhaber im bayerischen Waldkraiburg festgenommene 25-Jährige hat mit der IS-Terrormiliz sympathisiert. Der Mann habe als Tatmotiv seinen Hass auf Türken und eine antitürkische Gesinnung angegeben, er sei Anhänger des Islamischen Staates (IS), sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Georg Freutsmiedl. Vertreter von Polizei und Staatsanwaltschaft teilten mit, dass bei dem Mann Rohrbomben sowie eine Pistole gefunden wurden.

Er habe weitere Anschläge geplant, konkrete Pläne gab es ersten Ermittlungen zufolge offensichtlich aber nicht. Ob der Mann Mittäter oder Mitwisser hatte, werde noch ermittelt. Der Tatverdächtige ist den Angaben zufolge selbst deutscher Staatsbürger, seine Eltern stammen aus der Türkei. "Ich bin erleichtert, dass von dem gefährlichen Täter keine Gefahr mehr ausgeht", sagte der Polizeipräsident des Präsidiums Oberbayern Süd, Robert Kopp.

Festnahme am Bahnhof

Der 25-Jährige war Freitagabend im bayerischen Mühldorf am Inn festgenommen worden, nachdem er ohne einen gültigen Fahrschein Zug gefahren und von der Bundespolizei kontrolliert worden war. Dabei stießen die Beamten bei ihm "auf mögliche Explosivstoffe im Gepäck". Der Bahnhof von Mühldorf wurde daraufhin weiträumig abgeriegelt.

Im Zuge des Einsatzes fanden sich Hinweise auf weitere, möglicherweise gefährliche Gegenstände in je einem Wohnhaus in Waldkraiburg und Garching an der Alz. Beide Gebäude wurden daher durchsucht.

Der Mann soll für vier Anschläge auf türkischstämmige Gewerbetreibende im Stadtgebiet Waldkraiburg verantwortlich sein. Dabei geht es um schwere Brandstiftung in einem Lebensmittelgeschäft mit sechs Verletzten und einem Sachschaden in Millionenhöhe sowie Steinwurfattacken gegen einen Friseursalon, eine Pizzeria sowie ein Kebap-Lokal.

Ende April war dazu die Sonderkommission "Prager" gebildet worden. Federführend in dem Fall ist die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft München.