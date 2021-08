Berichte in den sozialen Medien legen nahe, dass die Taliban inzwischen das Sagen am Flughafen Kabul haben. Die USA weisen das zurück. Gleichzeitig wünschen sich die Islamisten auch in Zukunft eine diplomatische Vertretung der Amerikaner in Afghanistan.

Die radikalislamischen Taliban haben nach eigenen Angaben die Kontrolle über Teile des Flughafens der afghanischen Hauptstadt Kabul übernommen. Am Freitag habe das US-Militär "drei wichtige Bereiche" im militärischen Teil des Flughafens verlassen, erklärte der Taliban-Sprecher Bilal Karimi auf Twitter. Diese Bereiche seien nun "unter der Kontrolle des Islamischen Emirats" und nur noch "ein sehr kleiner Teil" des Airports werde von US-Soldaten kontrolliert.

Das US-Verteidigungsministerium erklärte daraufhin, die Zugänge zum Flughafengelände und der Betrieb des Flughafens würden weiter von US-Soldaten kontrolliert. "Sie haben weder die Verantwortung für irgendeines der Tore noch für den Betrieb des Flughafens", sagte der Pentagon-Sprecher John Kirby über die Taliban. "Das steht weiter unter Kontrolle des US-Militärs." Zuvor hatten Berichte und Beiträge in sozialen Medien nahegelegt, die Taliban hätten an dem Flughafen inzwischen das Sagen oder stünden kurz davor.

Die Taliban forderten unterdessen die USA auf, auch nach Abschluss des US-Truppenabzugs am kommenden Dienstag eine diplomatische Vertretung in Afghanistan zu behalten. In Washington wurde dazu aber noch keine Entscheidung getroffen, wie aus Regierungskreisen verlautete.

Nach der Machtübernahme der Taliban Mitte August hatten Tausende US-Soldaten den militärischen Teil des Kabuler Flughafens gesichert. So wurde eine Luftbrücke der USA und anderer westlicher Staaten ermöglicht, über die inzwischen mehr als 105.000 Menschen außer Landes gebracht wurden.

Bis zum kommenden Dienstag wollen die USA aber alle ihre Soldaten aus Afghanistan abziehen. Zahlreiche Länder, darunter auch Deutschland, haben ihre Rettungsflüge aus Kabul daher bereits eingestellt. Auf dem Flughafengelände warteten nach US-Angaben allerdings noch rund 5400 Menschen auf eine Chance zur Ausreise.