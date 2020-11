Trump ordnet trotz Kritik Truppenabzug an

US-Basen in Afghanistan und Irak

US-Basen in Afghanistan und Irak Trump ordnet trotz Kritik Truppenabzug an

Der amtierende US-Präsident Trump ordnet den Abzug weiterer US-Truppen aus Afghanistan und dem Irak an. Bis zum 15. Januar werde die Zahl der Soldaten auf jeweils rund 2500 reduziert. Das erklärt der geschäftsführende Verteidigungsminister Miller im Pentagon.

Die USA senken ihre Truppenstärke in Afghanistan bis Mitte Januar um rund 2000 Soldaten auf 2500 Soldaten. Das kündigte der amtierende Verteidigungsminister Christopher Miller im Pentagon an. Auch die Zahl der Soldaten im Irak soll demnach bis zum 15. Januar auf 2500 abgesenkt werden. Fünf Tage später übernimmt voraussichtlich der neugewählte US-Präsident Joe Biden die Amtsgeschäfte im Weißen Haus.

Rund zwei Monate vor dem Ende seiner Amtszeit löst der abgewählte US-Präsident eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen ein. Die Pläne sorgen seit Tagen auch in den Reihen von Trumps Republikanern für offene Kritik - und versetzen die Verbündeten in Alarmbereitschaft. Nato und Bundeswehr bereiten sich auf den Ernstfall vor - einen großangelegten US-Abzug noch in diesem Jahr.

Im Oktober hatte Trump sogar angekündigt, er wolle alle verbliebenen US-Soldaten bis Weihnachten abziehen. Dies hatte für erhebliche Unruhe im Bündnis gesorgt, da die Einheiten der anderen Nato-Länder in Afghanistan auf die logistische und sicherheitstechnische Unterstützung der USA angewiesen sind.

Die Sorgen wurden größer, als Trump den seinen Abzugsplänen kritisch gegenüberstehenden Verteidigungsminister Mark Esper feuerte und durch Miller ersetzte. Dessen Chefberater ist der frühere Armee-Oberst und erklärte Abzugs-Befürworter Douglas Macgregor, der in einem vielbeachteten Interview mit dem Sender Fox News gesagt hatte, es mache "keinen Unterschied", wann die USA aus Afghanistan abzögen. In dem Land werde sowieso "alles zerfallen".