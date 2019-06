Erster US-Präsident in dem Land Trump und Kim treffen sich in Nordkorea

Am Rande des G20-Gipfels kündigt US-Präsident Trump überraschend ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un an. Nur einen Tag später schütteln sie sich in Nordkorea die Hände und wechseln ein paar Worte - ein historischer Schritt für beide Länder.

Als erster amtierender US-Präsident hat Donald Trump nordkoreanischen Boden betreten. Direkt an der Grenze schüttelten sich Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un die Hände. Danach überschritten sie gemeinsam im Ort Panmunjom in der entmilitarisierten Zone zwischen Süd- und Nordkorea die Grenze zum Norden. Trump ging ein paar Schritte in Nordkorea, anschließend überschritten beide zusammen die Grenze nach Südkorea und wechselten ein paar Worte.

Trump kündigte an, er wolle Kim "jetzt gleich ins Weiße Haus einladen". Weiter sagte Trump: "Es ist eine Ehre hier zu sein." Trump zeige seine Bereitschaft, an einer neuen Zukunft zu arbeiten, sagte Kim. Sein persönliches Verhältnis zu Trump sei "exzellent". Das kurze Statement von Kim ist ein sehr ungewöhnlicher Schritt für den politischen Führer des abgeschirmten, stalinistisch regierten Landes. An der Grenzlinie hatte er zu Trump gesagt, er freue sich, ihn wiederzusehen. Er habe nicht erwartet, ihn jemals an diesem Platz zu treffen.

Der US-Präsident hatte das Treffen im Grenzgebiet am Samstag am Rande des G20-Gipfels in Japan überraschend vorgeschlagen, Pjöngjang nahm das Angebot an. Der US-Präsident kündigte an, er wolle Kim "nur schnell die Hand schütteln und Hallo sagen".

Die Begegnung in der entmilitarisierten Zone ist das dritte Aufeinandertreffen der beiden Politiker. Bei einem ersten Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim im Juni 2018 in Singapur hatte Nordkorea grundsätzlich einer Denuklearisierung zugestimmt. Konkrete Schritte wurden damals aber nicht vereinbart. Ein zweiter Gipfel in Hanoi im Februar scheiterte, da es keinerlei Annäherung gab; seither herrscht in den Atomgesprächen zwischen Washington und Pjöngjang Stillstand.

