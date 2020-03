Immer mehr Staaten machen ihre Grenzen dicht, um sich vor der Ausbreitung des Coronavirus zu schützen. Von der jüngsten Maßnahme der Türkei sind Menschen aus insgesamt neun europäischen Ländern betroffen, darunter Deutschland

Die Türkei hat Reisenden aus neun europäischen Ländern - darunter Deutschland - die Einreise verboten, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das erklärte das türkische Innenministerium am heutigen Samstag. Die Grenze sei für Menschen aus Deutschland, Frankreich, Österreich, Spanien, Belgien, Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden geschlossen. Auch Menschen aus Drittländern, die sich in den vergangenen 14 Tagen in diesen neun Ländern aufgehalten haben, dürften nicht mehr einreisen.

Türkische Staatsbürger dürften "vorübergehend" nicht in die genannten Länder reisen, hieß es weiter. Die Türkei hatte am Freitag angekündigt, von Samstagmorgen an Flüge in diese Länder bis zum 17. April auszusetzen. Bereits zuvor hatte Ankara Flüge nach China, Iran, Irak, Italien und Südkorea eingestellt. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle in der Türkei war am Freitag auf fünf gestiegen.

Viele Länder, darunter Deutschlands Nachbarn Polen, Tschechien und Dänemark, haben die Einreise bereits weitgehend eingeschränkt oder dies angekündigt. Bundesinnenminister Horst Seehofer fordert dabei ein abgestimmtes Vorgehen der EU-Partner. "Der Schutz unserer Bevölkerung erfordert auch Maßnahmen, um das Infektionsrisiko infolge des globalen Reiseverkehrs einzudämmen", sagte Seehofer. Die Staaten Europas könnten dabei aber nur erfolgreich sein, wenn sie in Abstimmung miteinander agierten.