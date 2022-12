Der Skandal um mögliche Korruption im EU-Parlament weitet sich aus: Belgiens Justiz verkündet vier Haftbefehle – einer richtet sich anscheinend gegen Parlaments-Vizepräsidentin Kaili. Außerdem wird das Haus eines weiteren Abgeordneten durchsucht.

In Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal im Europaparlament hat die belgische Justiz Haftbefehl gegen vier Verdächtige erlassen. "Sie werden der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, der Geldwäsche und der Korruption beschuldigt", teilte die Staatsanwaltschaft in Brüssel mit. Namen nennt diese jedoch nicht. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP kam auch die festgenommene Parlaments-Vizepräsidentin Eva Kaili in U-Haft. Die Agentur beruft sich dabei auf Justizkreise.

Wie die Zeitung "Le Soir" und das Magazin "Knack" berichteten, sitzen ein festgenommener ehemaliger sozialdemokratischer Europa-Abgeordneter aus Italien, Antonio Panzeri, sowie Kailis italienischer Lebensgefährte ebenfalls im Gefängnis. Zwei weitere Festgenommene wurden nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Untersuchungsrichter wieder freigelassen. Zudem sei am Samstagabend das Haus eines weiteren Europa-Abgeordneten durchsucht worden. Nähere Angaben werde man zum jetzigen Zeitpunkt nicht machen, hieß es. Auch zur Identität des weiteren Abgeordneten gab es keine Informationen.

Hintergrund ist einer der größten Korruptionsskandale in der Geschichte des EU-Parlaments. Es geht um Ermittlungen wegen mutmaßlicher Bestechung und Bestechlichkeit, Geldwäsche und versuchter Einflussnahme auf politische Entscheidungen durch das Emirat Katar, den Gastgeber der laufenden Fußball-WM. Am Freitag gab es deswegen mindestens 16 Durchsuchungen und übers Wochenende sechs Festnahmen.

Fraktionschefs beraten Kailis vollständige Absetzung

Bei den Razzien beschlagnahmte die Polizei laut belgischer Bundesstaatsanwaltschaft Bargeld in Höhe von rund 600.000 Euro sowie Datenträger und Mobiltelefone. Nach Informationen der belgischen Zeitung "L'Echo" hatten die Ermittler "mehrere Säcke voller Geldscheine" in Kailis Wohnung gefunden.

Als Konsequenz aus den Vorwürfen schloss die griechische sozialistische Pasok-Partei Kaili noch am Freitag aus ihren Reihen aus. Am Samstag gab die sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament bekannt, dass die Mitgliedschaft der 44-jährigen ehemaligen Fernsehmoderatorin ausgesetzt worden sei.

EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola ließ schließlich erklären, dass Kaili "mit sofortiger Wirkung alle Befugnisse, Pflichten und Aufgaben" als ihre Stellvertreterin verliere. Formell muss die Entscheidung vom Parlament noch bestätigt werden. Am Montag will Metsola nach Angaben aus Parlamentskreisen mit den Fraktionschefs über Kailis vollständige Absetzung als eine der insgesamt 14 Vize-Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten im Europaparlament beraten.