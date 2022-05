Unweit der Schlangeninsel ist nach ukrainischen Angaben ein russisches Versorgungsschiff von einer Rakete getroffen worden. Auf der "Wsewolod Bobrow" soll daraufhin ein Feuer ausgebrochen sein. Das Schiff ist eines der neuesten der russischen Marine.

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben eines der neuesten Schiffe der russischen Marine im Schwarzen Meer beschädigt. Das Logistikschiff "Wsewolod Bobrow" sei in der Nähe der Schlangeninsel von einer Rakete getroffen und in Brand gesetzt worden, erklärte der Sprecher der Streitkräfte für den Militärbezirk Odessa Serhij Bratschuk. Aufgrund der Schäden sei das Schiff gezwungen gewesen, in den Hafen von Sewastopol zurückzukehren. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden. Aus Moskau gab es dazu keine Stellungnahme.

Die "Wsewolod Bobrow" ist das zweite von drei Schiffen der Elbrus-Klasse, die die russische Marine 2012 in Auftrag gegeben hatte. Gebaut wurde die "Wsewolod Bobrow" von der Sewernaja Werft in St. Petersburg. Nach langer Verzögerung soll das Schiff erst im August 2021 vom Stapel gelaufen sein. Angeblich sei es gestern auf dem Weg Richtung Schlangeninsel gewesen. Unbestätigten Angaben zufolge soll die "Wsewolod Bobrow" unter anderem Flugabwehrgeschütze an Bord gehabt haben. Bratschuk zufolge erreichte das Schiff erst am 17. Februar Sewastopol, eine Woche vor Beginn der russischen Invasion.

Schiffe der Elbrus-Klasse sind für Lagerung und Transport von Trockenfracht, Frischwasser und Munition zu abgelegenen Küsten und anderen Schiffen ausgelegt. Sie eignen sich auch für Rettungsmissionen auf hoher See und können als Schlepper fungieren. Bis zu 40 Seecontainer finden auf Schiffen der Klasse Platz. Die zwei Kräne am Heck können Fracht mit einem Gewicht von bis zu 50 Tonnen bewegen. Die "Wsewolod Bobrow" ist das einzige Schiff der Elbrus-Klasse, über das die russische Schwarzmeerflotte verfügt. Ein weiteres ist Bestandteil der Nordflotte. Das dritte Exemplar befindet sich noch im Bau.

Die Schlangeninsel geriet zu Beginn des Krieges in russische Hand. Berichte aus Moskau und Kiew hatten zuletzt schwere Gefechte um das Eiland nahegelegt. Britischen Geheimdienstinformationen zufolge versucht Moskau, seine Truppen auf der Insel zu verstärken. Mit der Stationierung von Marschflugkörpern und strategischer Luftabwehr könnte der Kreml das nordwestliche Schwarze Meer und den Zugang zu Odessa beherrschen, heißt es aus London.