Grüne in ARD-Umfrage Zweite Union bleibt bei Bürgern stärkste Kraft

Eine Umfrage sieht die SPD von Bundeskanzler Scholz leicht im Aufwind, doch der Abstand zu Grünen und Union bleibt gewaltig. Weiter abwärts geht es mit der Wählerzustimmung für die AfD. FDP und Linke stagnieren.

Die Union bleibt in der Wählergunst klar vorn. Im neuen ARD-"Deutschlandtrend" kommen CDU und CSU auf 28 Prozent, wie der WDR am Abend mitteilte. Die Grünen bleiben mit 23 Prozent auf dem zweiten Platz. In beiden Fällen gab es keine Veränderung im Vergleich zur vorherigen Befragung Anfang August.

Die SPD legte hingegen um einen Punkt zu, sie bleibt aber mit 18 Prozent weiterhin deutlich hinter den Grünen auf Platz drei. Um einen Prozentpunkt abwärts ging es für die AfD, die nunmehr bei zwölf Prozent steht. Die FDP kommt weiterhin auf sieben Prozent, die Linken verharren bei vier Prozent.

Deutsche treten beim Konsum auf die Bremse

Die meisten Verbraucher in Deutschland reagieren dem "Deutschlandtrend" zufolge mit Einschränkungen im Konsumverhalten auf die steigenden Preise. 70 Prozent der Befragten gaben an, weniger Energie zu verbrauchen. Im April waren es noch 64 Prozent. Jeweils rund die Hälfte der Befragten kauft demnach weniger ein und spart bei Freizeitaktivitäten.

Die Preissteigerungen treffen besonders Haushalte mit niedrigen Einkommen: Rund zwei Drittel der Befragten in dieser Einkommensgruppe (Haushaltseinkommen bis 1500 Euro monatlich) gaben an, weniger einzukaufen. Zudem würden Freizeitaktivitäten wie Restaurant- und Kinobesuche eingeschränkt. Bei den Befragten mit mittlerem Einkommen (Haushaltseinkommen 1500 bis 3500 Euro monatlich) mache das nur etwa die Hälfte. Beim Energieverbrauch gibt es hingegen keine großen Unterschiede zwischen den Einkommensgruppen.

Der Deutschlandtrend ist eine zufallsbasierte Telefon- und Onlinebefragung von Infratest dimap im Auftrag des ARD-Morgenmagazins. Befragt wurden vom 16. bis 17. August 2022 insgesamt 1273 Wahlberechtigte in Deutschland. - Fehlende Werte zu 100 Prozent bedeuten "Weiß nicht" / "keine Angabe". Die Fehlertoleranz liegt bei zwei (bei einem Anteilswert von 10 Prozent) bis drei (bei einem Anteilswert von 50 Prozent) Prozentpunkten.