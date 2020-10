Servus und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von "Jetzt ist schon wieder was passiert", dem Österreich-Newsletter bei n-tv.de!

Sebastian Kurz ist schuld an Moria, seine ÖVP radikaler als gedacht. Der Kanzler legt keinerlei Wert darauf, in Europa ein respektierter konservativer Staatsmann zu sein.

Das hat nicht irgendwer gesagt, sondern Michel Reimon, eine der prägenden Figuren der österreichischen Grünen - und Koalitionspartner von Kurz. Falls Sie mein Interview mit Reimon noch nicht gelesen haben, können Sie das hier nachholen.

Im aktuellen Newsletter beschäftigen wir uns mit dem ehemaligen Vizekanzler von Sebastian Kurz und dem alles übertösenden politischen Lärm um und aus Wien.

Michael Häupl hat Wien von 1994 bis 2018 insgesamt 23 Jahre, 6 Monate und 16 Tage lang regiert - Bürgermeister der Herzen bleibt er bis an sein Lebensende. Der Doktor der Biologie, der seine Dissertation über Schädelknochen von Gekkos verfasste, vereinte einen patriarchalen Politikstil mit Volksnähe, versetzt mit einem ordentlichen Schuss Wiener Schmäh. Seine Sprüche von "Mei Wien is' ned deppat" bis "Man bringe den Spritzwein" sind legendär und fester Bestandteil des politischen Sprachschatzes. Eine ewige Häupl-Weise hat regelmäßig in Wahlkämpfen Konjunktur, sie passt verlässlich, auch heute, zwei Tage vor den Wahlen in Wien: "Wahlkampf ist eine Zeit fokussierter Unintelligenz".

Am Donnerstag kletterten die Corona-Infektionszahlen österreichweit auf ein Rekordhoch - auch wenn sich die Marke von 1200 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden teilweise mit einer neuen Zählweise erklärt. 613 neue Infektionen wurden allein in Wien registriert.

Und was macht der SPÖ-Gesundheitsstadtrat inmitten der aufkeimenden Unruhe und weiter schwelender Lockdown-Gerüchte? Eskaliert den monatelang währenden Hahnenkampf mit dem ÖVP-Innenministerium: Wien werde sich aus dem dortigen Krisenstab verabschieden, das Gremium sei Zeitverschwendung und das Haus von Karl Nehammer ohnehin ein "Propagandaministerium". Bumm.

Der Innenminister erwiderte die Liebesgrüße: Die Stadt zeige "wenig Kooperationsbereitschaft", was den gemeinsamen Kampf gegen das Virus hemme. Für Wien, so Nehammer, "ist es fünf nach zwölf".

Ein Schema, so vorhersehbar wie das Happy End am Ende einer "Bergdoktor"-Folge: Die mächtige und selbstbewusste Wiener SPÖ richtet der ÖVP-Bundesregierung aus, dass sie gut alleine klarkommt und weder Ratschläge noch Hilfe braucht - wonach es beim besten Willen nicht aussieht. Und die türkise ÖVP-Partei um Sebastian Kurz stellt Wien wegen jeder Corona-Panne in den Senkel - und schweigt auffallend laut zu Versäumnissen in ÖVP-regierten Bundesländern, siehe Ischgl und Tirol.

Immerhin: Auf das Aufplustern folgte eine Beruhigung, schon am Abend sagte Hacker plötzlich, er wolle am Freitag am Krisenstab teilnehmen und "Missverständnisse ausräumen". Und in zwei Tagen sind die Wahlen in Wien geschlagen, Häupl-Nachfolger Michael Ludwig von der SPÖ als Bürgermeister bestätigt und die Suche nach einem Koalitionspartner beginnt. Manche Experten munkeln gar, Ludwig verstehe sich mit der Wiener ÖVP gar nicht so schlecht, wie es im Wahlkampf den Anschein hat ...

++ Österreich aktualisiert die Corona-Daten neuerdings nur noch einmal am Tag. Stand Donnerstag 14 Uhr verzeichnen die Behörden 52.603 bestätigte Coronavirus-Fälle. Bislang sind 853 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Aktuell sind 12.267 aktive Infektionen registriert. ++ Alarm und schnelle Entwarnung: Am Sonntag wurde ein enger Mitarbeiter von Kanzler Kurz positiv auf das Coronavirus getestet. Kurzfristig wurden alle Termine abgesagt, in der Nacht auf Dienstag wurde jedoch bekannt: Alle Kabinettsmitglieder sind negativ. Der Ministerrat tagte am Mittwoch dennoch vorsichtshalber per Videoschalte. ++ Aus für den US-Open-Sieger: Dominic Thiem ist bei den French Open am Dienstag in einem Marathon-Match im Viertelfinale am Argentinier Diego Schwartzman gescheitert. Das Ergebnis nach 5 Stunden und 8 Minuten: 6:7, 7:5, 7:6, 6:7, 2:6. ++ Jubel in Österreich, Frust in Deutschland und der Schweiz: Der Skiweltverband kürte vergangenen Samstag Saalbach-Hinterglemm zum Ausrichter der Ski-WM 2025. Die Salzburger setzten sich gegen Garmisch-Partenkirchen und Crans Montana durch. ++ Blaues Auge hier, Totalzusammenbruch da: Österreichs Tourismus hat von Mai bis August einen Umsatzeinbruch von rund einem Drittel hinnehmen müssen. Dank des Inlandstourismus blieb das Minus in Kärnten (13,7 Prozent), der Steiermark (17,4 Prozent) und dem Burgenland (18,4 Prozent) im erträglichen Bereich. Bitter verlief die Saison in den Städten, vor allem in Wien: Die Hauptstadt verzeichnet im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Minus von 81,1 Prozent. ++ Um die Wintersaison zu retten, trifft sich Bundeskanzler Kurz am Freitagnachmittag am Walserberg mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder. Ein Thema: Die Reisewarnungen, die vor allem den Skiorten Sorgen bereiten. ++

