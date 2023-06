Die Airbus-Aktie befindet sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend. Mit Bonus-Zertifikaten mit Cap können Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn der Aufwärtstrend von einer Seitwärtsbewegung oder einem Kursrückgang abgelöst wird.

Die Airbus-Aktie befindet sich seit Monaten in einem Aufwärtstrend, im Zuge dessen sie am 19. Juni 2023 bei 133,98 Euro ein neues Jahreshoch erreichen konnte. Obwohl das Unternehmen neben zahlreichen Aufträgen einen Großauftrag aus Indien an Land ziehen konnte, sind sich Experten wegen der nach wie vor anhaltenden Lieferprobleme von Zulieferern und nach den schlechten Zahlen für das erste Quartal über die zukünftige Entwicklung der Airbus-Aktie uneinig.

Während die Experten von JP Morgan die Aktie wegen der starken Nachfrage mit einem Kursziel von 160 Euro zum Kauf empfehlen, bekräftigten Analysten der Berenberg Bank mit einem Kursziel von 100 Euro ihre Verkaufsempfehlung für die Airbus-Aktie.

Die Anlage-Idee

Anleger mit der Marktmeinung, dass sich die vollen Auftragsbücher von Airbus zumindest unterstützend auf den Aktienkurs auswirken werden, könnten nun eine Investition in die Airbus-Aktie ins Auge fassen. Wer das Kursrisiko des direkten Aktienkaufs deutlich reduzieren möchte und dennoch eine Rendite im zweistelligen Prozentbereich erwirtschaften will, könnte als Alternative zum Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap ins Auge fassen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der Airbus-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu überproportional hohen Renditen gelangen.

Die Funktionsweise

Wenn die Airbus-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 90,00 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 28. Juni 2024 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 145,00 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten

Das HVB-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Airbus-Aktie (ISIN: DE000HC33EK8) verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 145,00 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 21. Juni 2024, aktivierte Barriere befindet sich bei 90,00 Euro. Beim Airbus-Aktienkurs von 126,60 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 127,50 Euro erwerben.

Die Chancen: Da das Zertifikat derzeit mit 127,50 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es bis zum Juni 2024 einen Bruttoertrag von 13,73 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 28,91 Prozent auf 90,00 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken

Berührt der Kurs der Airbus-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 90,00 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Airbus-Aktie ins Depot geliefert. Wird diese Aktie unterhalb von 127,50 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates verkauft, dann wird das Investment einen Kapitalverlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Anlageprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.