Die von vielen Experten zum Kauf empfohlene BMW-Aktie legte zuletzt ordentlich zu. Mit Bonus-Zertifikaten mit Cap können Anleger auch dann zu überproportional hohen Renditen gelangen, wenn sich der Kursanstieg nicht fortsetzt oder die Aktie fällt.

Nach ihrem 28-prozentigen Absturz zwischen Anfang Februar 2022 von 94 Euro auf 67,58 Euro bis zum 7. März 2022 wurde die BMW-Aktie in den vergangenen Monaten zumeist innerhalb einer Bandbreite von 69 Euro bis 84 Euro gehandelt. In den vergangenen Tagen konnte sich die Aktie wieder deutlich von der 70-Euro-Marke nach oben hin absetzen und befindet sich mit aktuell 77,60 Euro nahezu in der Mitte der Handelsspanne.

In den neuesten Analysen bekräftigten Experten ihre Kaufempfehlungen für die Premium-Autobauer-Aktien und somit auch für die BMW-Aktie mit Kurszielen von bis zu 96 Euro (Credit Suisse).

Die Anlage-Idee

Wer auf dem aktuellen Kursniveau eine Investition in die BMW-Aktie in Erwägung zieht, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf den Kauf eines Bonus-Zertifikats mit Cap auf die BMW-Aktie in Erwägung ziehen. Mit solchen Zertifikaten können Anleger das Kursrisiko des direkten Investments reduzieren und dennoch Renditen oberhalb der hohen Inflationsraten erwirtschaften.

Abgesehen von Dividendenzahlungen können Privatanleger beim direkten Kauf einer Aktie nur bei einem Kursanstieg positive Rendite erreichen. Bonus-Zertifikate mit und ohne Cap bieten Anlegern im Vergleich zum direkten Aktienkauf nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallendem Kurs Chancen auf Jahresrenditen im zweistelligen Prozentbereich.

Die Funktionsweise

Wenn die BMW-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikats niemals die Barriere bei 42 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat am 22. Dezember 2023 mit dem Bonus-Level in Höhe von 88 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten

Das HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000HG5HQL1) auf die BMW-Aktie verfügt über ein Bonus-Level und Cap bei 88 Euro. Der Cap definiert den maximalen Rückzahlungsbetrag des Zertifikats. Die bis zum Bewertungstag, dem 15. Dezember 2023, aktivierte Barriere liegt bei 42 Euro. Beim BMW-Aktienkurs von 77,11 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 75,32 Euro kaufen. Das Zertifikat ist somit billiger als die Aktie zu bekommen.

Die Chancen

Da das Zertifikat derzeit mit 75,32 Euro erworben werden kann, ermöglicht es in 14 Monaten einen Bruttoertrag von 16,83 Prozent (=14,38 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 45,53 Prozent auf 42 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken

Verliert die BMW-Aktie bis zum Bewertungstag nahezu die Hälfte ihres Wertes und berührt die Barriere bei 42 Euro, und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Wird dieser Kurs unterhalb von 75,32 Euro festgestellt, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Anlageprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.