Im November toben wieder die Rabattschlachten im Onlinehandel. Oder besser gesagt, die vermeintlichen Rabattschlachten. Denn längst nicht alle Nachlässe haben die erhoffte Substanz.

Schnäppchenjägerinnen und -jäger sollten den Rabattversprechen im Onlinehandel zu diversen Aktionstagen im November nicht blind vertrauen. Zwar könne man etwa am "Black Friday" (24. November) oder "Cyber Monday" (27. November) das eine oder andere Schnäppchen machen, erklären die Verbraucherzentralen. Doch längst nicht jeder Rabatt sei tatsächlich so hoch, wie er scheint. Obendrein tummelten sich auch schwarze Schafe unter den Anbietern.

Wesentlich sei es, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich nicht unter Kaufdruck setzen zu lassen. Oft änderten Händler ihre Angebote und Preise mehrmals am Tag. Und man sollte nie auf Preisvergleiche in verschiedenen Preissuchmaschinen verzichten. Diese könnten sich am Ende mehr lohnen als ein vermeintliches Supersonderangebot. Diese Punkte geben die Verbraucherschützer Rabattjägern mit an die Hand: