Egal, ob ein Auto oder das Wohnmobil für den nahenden Urlaub gesucht wird: Vor dem Kauf eines gebrauchten Fahrzeugs sollten vor allem bei vermeintlichen Superschnäppchen die Alarmglocken klingen.

Da ist es endlich, das lang ersehnte Wohnmobil oder das Traumauto - und dann auch noch so billig. Vorsicht: Wer aktuell im Netz nach einem gebrauchten Auto oder anderen Fahrzeugen wie etwa einem Wohnmobil sucht, sollte bei ungewöhnlich niedrigen Preisen besser misstrauisch werden.

Wie das Bundeskriminalamt (BKA) berichtet, häuften sich in den vergangenen Monaten Betrügereien in Bezug auf angebliche Schnäppchen. Diese würden gezielt in Deutschland über Online-Verkaufsplattformen und Social-Media-Kanäle angeboten. Allerdings zeigte sich nach dem Kauf: Die Fahrzeuge wurden in anderen Ländern gestohlen oder unterschlagen.

Bei folgenden Punkten rät das BKA zur Vorsicht und gibt Tipps: