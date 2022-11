Der Deutsche Bildungs-Award 2022 geht an ...

Lernen begleitet den Menschen sein Leben lang und entsprechend vielfältig ist das Spektrum an Bildungsangeboten. Welche Bildungsanbieter zu Deutschlands besten gehören, wurde in einer großen Verbraucherbefragung entschieden.

Lernen für Kinder, Schule und Studium, berufliche Weiterbildung bis hin zu speziellen Bildungsangeboten - all dem trägt der Deutsche Bildungs-Award, der in diesem Jahr Premiere feiert, und vom Deutschen Institut für Service-Qualität und ntv erstmalig verliehen wird, Rechnung. Verbraucherinnen und Verbraucher waren aufgerufen, Einrichtungen und Unternehmen in 38 Kategorien zu bewerten und damit die beliebtesten Bildungsanbieter zu küren.

In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit nicht-staatlichen Bildungsanbietern in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice untersucht.

Zahlreiche Einzelaspekte wie Kosten, Leistungen, Qualität berücksichtigt

"Das Angebot erwies sich als ein Garant für eine hohe Kundenzufriedenheit. Auffallend hoch ist auch die Weiterempfehlungsbereitschaft: Rund 82 Prozent der Befragten entschieden sich hier für eine positive Antwortoption", so Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Berücksichtigt wurden zahlreiche Einzelaspekte, etwa Kosten, Leistungen, Qualität und Nutzen der Dienstleistungen/Portale/Produkte; Angebotsumfang und -spektrum, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, Kontaktmöglichkeiten sowie Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit.

In das Gesamtergebnis floss zudem die Weiterempfehlungsbereitschaft der Verbraucherinnen und Verbraucher ein. Die Befragten konnten je Kategorie nur ein Unternehmen bewerten, zu dem sie in den letzten zwölf Monaten Kontakt, beziehungsweise dessen Dienstleistung oder Produkte sie genutzt hatten. Es gingen 25.894 Stimmen ein. Bewertungen erhielten 337 Anbieter; in die Auswertung gelangten 256 Unternehmen und Einrichtungen, die mindestens 80 Verbrauchermeinungen erreichten.