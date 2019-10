Kaum dass die Sonnencreme für dieses Jahr ausgedient hat, muss weiter geschmiert werden. Denn in der kalten Jahreszeit ist Handcreme gefragt. Sonst droht trockene Haut, auch wegen der Heizungsluft. Glücklicherweise sind sehr gute Produkte günstig zu haben.

Es wird draußen nicht nur dunkler, sondern auch kühler. Nun ist die Heizung gefragt. Was zur Folge hat, dass unter der trockenen Heizungsluft die Haut leidet. Denn sie trocknet aus. Die Hände werden durch den Warm-kalt-Stress, der beim ständigen Rein und Raus zwischen behaglicher Wohnung und unwirtlicher Außenwelt entsteht, besonders beansprucht.

Umso wichtiger ist es, regelmäßig die Hände einzucremen. Entsprechende Cremes gibt es in Hülle und Fülle. Öko-Test hat 50 von ihnen getestet. Mit einem erfreulichen Ergebnis: Immerhin 21 Produkte wurden für "sehr gut" befunden.

Unnötige Zutaten

Bei der Untersuchung zeigte sich, dass das größte Problem der Cremes unnötige Zutaten sind. Laut Öko-Test können die in 8 Produkten steckenden PEG/PEG-Derivate die Haut durchlässiger für Fremdstoffe machen. In Naturkosmetik dürfen diese Emulgatoren nicht eingesetzt werden. Das Gleiche gilt für Silikone und Paraffine, die in 6 der geprüften Produkte gefunden wurden. Außerdem wurde in 21 Cremes Plastik gefunden. Nicht nur die Verpackung besteht daraus, auch ein Bestandteil vieler Cremes sind synthetische Polymere. Wofür es einen Punktabzug bei der Bewertung gab, denn die Stoffe belasten das Abwasser.

Außerdem haben durch unnötig zugesetzte Silikone und andere Stoffe insgesamt 7 Cremes mit "ungenügend" abgeschnitten. Unter anderem waren dies der "Bepanthol Handbalsam" für 7,42 Euro pro 75 ml, die "Neutrogena Sofort einziehende Handcreme" (2,65 Euro pro 75 ml) und die "Dove Pflege Geheimnisse Handcreme Kokos- und Mandelduft" (2,25 Euro pro 75 ml).

Durchweg mit "sehr gut" überzeugen und zudem günstig zu haben sind unter anderem: die "Alterra Reichhaltige Handcreme von Rossmann" für 1,99 Euro pro 75 ml, die "Alverde Intensiv Handcreme von DM (1,95 Euro pro 75 ml)" und die "Clean Care Handcreme von Lidl" für nur 0,51 Euro pro 75 ml.

Den gesamten Testbericht und alle Ergebnisse gibt es kostenlos hier.