Besonders groß sind die Unterschiede an der Kasse bei Chips, Mineralwasser, Bitterschokolade ...

Der Griff zur Handelsmarke im Vergleich zum Markenprodukt kann helfen, viel Geld zu sparen, und zwar oft ohne Qualitätseinbußen. Das zeigt eine Auswertung der Stiftung Warentest von Lebensmitteltests der letzten gut vier Jahre.

Eigenmarken von Discountern, Drogerien und Supermärkten sind beliebt wie nie, von Juli bis September 2022 nahm ihr Umsatz laut dem Marktforschungsinstitut GfK um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal zu. Die Stiftung Warentest wollte wissen, wie gut sind die "No-Name-Produkte" im Vergleich zu bekannten Marken, und wo sind die Preisunterschiede am größten?

Dafür hat sie sich nochmal 25 beispielhaft ausgewählte Lebensmittel-Tests der letzten vier Jahre vorgenommen, von denen die besten, noch erhältlichen Marken- und Handelsmarkenprodukte zum aktuellen Einkaufspreis nachgekauft wurden. Nur wenn sehr teure Gourmet-Produkte Testsieger waren, wurde stattdessen das zweitbeste Markenprodukt gewählt, um den Vergleich nicht zu verzerren.

Die Preise für die jeweils 25 Produkte wurden anschließend addiert. Das Ergebnis: Setzt man dabei ausschließlich auf Marken, zahlt man 115,08 Euro - bei einem Einkaufskorb voller Handelsmarken sind es nur 75,60 Euro. Ersparnis: 39,48 Euro, also 34 Prozent.

Große Preisunterschiede

Um die Produktqualität zu vergleichen, wurde die Stichprobe auf 48 frühere Tests erweitert. Hier schlagen die Handelsmarken mit der Durchschnittsnote 2,7 sogar knapp die bekannten Marken, die es auf eine 2,8 schaffen. Letztere landeten in der Vergangenheit allerdings öfter auf Platz eins, und zwar in 55 Prozent der Fälle. Bei 29 Prozent der Tests stand eine Handelsmarke an der Spitze.

Besonders groß waren die Unterschiede an der Kasse bei Chips, Mineralwasser, Bitterschokolade, Baby-Pre-Nahrung, Apfelmus, Veggie-Aufstrichen, Kinderdesserts, Tortelloni und Balsamico-Essig.

Hier einige Beispiele von Stiftung Warentest: