Gut 85 Prozent der Befragten geben an, mit den Preisen ihres Discounters eher oder sehr zufrieden zu sein.

Niedrige Preise, attraktives Angebot und guter Service - das wünschen sich Kunden von ihrem Lebensmittelmarkt. Im Test des Deutschen Instituts für Service-Qualität zeigen die Discounter jedoch laut ihrer Kundschaft unterschiedliche Stärken.

Nicht nur die Preise sorgen bei den Lebensmittel-Discountern für eine hohe Zufriedenheit, auch die Lebensmittel-Qualität kann punkten. Dagegen haben der Service und die Filialgestaltung aus Kundensicht oft noch Luft nach oben. Das zeigt die Kundenbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität.

Die befragten Kunden zeigen sich mit ihren Lebensmittel-Discountern insgesamt zufrieden. Sieben der acht Anbieter erzielen das Kundenurteil "gut", bei einem Discounter fällt es befriedigend aus.

Hohe Zufriedenheit bei Preisen und Lebensmittel-Qualität

Ein Hauptfaktor ist natürlich der Preis: Gut 85 Prozent der Befragten geben an, mit den Preisen ihres Discounters eher oder sehr zufrieden zu sein. Sämtliche Unternehmen erzielen hier gute Resultate - der Erstplatzierte sogar ein sehr gutes. Damit erfüllen die Discounter die Erwartungshaltung der preissensiblen Verbraucher.

Eine besonders hohe Kundenzufriedenheit besteht auch mit der Qualität der angebotenen Lebensmittel. Rund 83 Prozent der Kunden bewerten diese positiv. Doch sie kann zuweilen auch der Grund für ein Ärgernis sein. Relativ häufig ärgern sich die Verbraucher zum Beispiel über lange Wartezeiten oder ausverkaufte Sonderangebote. Insgesamt berichten rund 15 Prozent der Befragten über ein Frusterlebnis.

Wo Kunden Verbesserungspotenzial sehen

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, fasst die Kundenwünsche zusammen: "Attraktive Preise und spezielle Sonderangebote sowie kurze Anfahrtswege und gute Parkmöglichkeiten sind entscheidende Gründe für die Wahl des Lebensmittel-Discounters." Doch Verbesserungen sind möglich: "Steigern lässt sich die Kundenzufriedenheit insbesondere in puncto Filialgestaltung und Service. Auch das Sortiment ist noch ausbaufähig - viele Verbraucher wünschen sich eine noch größere Vielfalt an Obst, Gemüse und Drogerieartikeln", so Marktforschungsexperte Hamer.

Die beliebtesten Lebensmittel-Discounter

Die höchste Kundenzufriedenheit erzielt Aldi Süd und platziert sich mit dem Qualitätsurteil "gut" auf Rang eins. Insbesondere die Preise überzeugen die Kunden: Gut 89 Prozent der Befragten geben hierfür eine positive Bewertung ab. In puncto Service und Filialgestaltung sichert sich Aldi Süd im Vergleich ebenfalls die höchsten Zufriedenheitswerte. Auch die Ärgernisquote fällt hier am niedrigsten aus. Interessanter Fakt: Aldi Süd und Aldi Nord zusammen betrachtet, hätten sich ebenfalls den ersten Platz vor Lidl gesichert.

Den zweiten Rang belegt Lidl (Qualitätsurteil: "gut"). Der Discounter punktet hinsichtlich der Lebensmittel-Qualität mit dem höchsten Anteil an zufriedenen Kunden (rund 93 Prozent). Auch beim Produktsortiment nimmt Lidl die führende Position ein: Rund 82 Prozent der Verbraucher wählen etwa für die Vielfalt an Produktgruppen, Marken und Sorten eine positive Antwortoption. Zudem fällt die Weiterempfehlungsbereitschaft im Vergleich am höchsten aus.

Penny steigert sich in der Kundengunst im Vergleich zur letzten Befragung 2019 und platziert sich - ebenfalls mit dem Qualitätsurteil "gut" - nun unter den Top-3-Discountern. Vergleichsweise positiv beurteilen die Penny-Kunden Preise und Produktsortiment. Auch die Ärgernisquote ist relativ niedrig.