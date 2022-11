Die hohen Kosten für Kraftstoffe sorgen nach wie vor für Verdruss. Auch wenn nicht mehr ganz so laut geklagt wird - denn im Vordergrund stehen mittlerweile andere Sorgen. Abgesehen davon tut sich was an der Zapfsäule. Positives gibt es allerdings nur beim Dieselpreis zu vermelden.

Der Preis für Diesel-Kraftstoff ist binnen einer Woche laut eines aktuellen ADAC Auswertung um 5,1 Cent je Liter gesunken und liegt damit im bundesweiten Mittel bei 2,065 Euro. Benzin hat sich dagegen verteuert. Demnach kostet ein Liter Super E10 kostet 1,910 Euro - ein Anstieg von 3,7 Cent gegenüber der Vorwoche, trotz des im Wochenvergleich kaum veränderten Ölpreises.

Die Differenz zwischen Diesel- und Benzinpreis ist um 8,8 Cent geschmolzen. Vor einer Woche war Diesel um mehr als 24 Cent je Liter teurer, mittlerweile sind es nur noch 15,5 Cent. Angesichts der um über 20 Cent niedrigeren Steuerlast auf einen Liter Diesel ist die Differenz immer noch beachtlich, dies kann laut ADAC jedoch allenfalls der Beginn einer Normalisierung sein.

Laut ADAC sollten sich Autofahrer vor der Fahrt zur Tankstelle über die aktuellen Preise im Umkreis informieren und gezielt die günstigste Tankstelle ansteuern. Wer abends zwischen 20 und 22 Uhr tankt, kann nach aktuellen Auswertungen im Schnitt zwölf Cent gegenüber den Morgenstunden sparen. Preisbewusstes Tankverhalten fördert zudem den Wettbewerb und kann daher auch zu einer Preissenkung beitragen.

Abgesehen davon hat der ADAC nachfolgende Tipps zum Spritsparen auf Lager: