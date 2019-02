Eine Eigentümergemeinschaft regelt in ihrer Teilungserklärung was erlaubt und verboten ist.

Nicht immer ist man als Eigentümer einer Wohnung auch Herr im Haus. Was nicht nur an einer kurzzeitigen Vermietung der Immobilie liegen kann, sondern auch an der Eigentümergemeinschaft des Objekts, welche sich an kommenden und gehenden Feriengästen stört. Der BGH hat das letzte Wort.

Wer Teil einer Eigentümergemeinschaft ist, kann mit seiner Wohnung nicht machen, was ihm gefällt. Das gilt nicht nur für Fenster, Türen und Balkone, sondern auch für deren Vermietung. Über letzteres muss heute der Bundesgerichtshof (BGH) entscheiden.

In dem zu verhandelnden Fall streiten die Wohnungseigentümer darüber, ob die kurzzeitige Vermietung von Eigentumswohnungen - zum Beispiel an Feriengäste - auf der Grundlage einer sogenannten Öffnungsklausel durch Mehrheitsbeschluss der Eigentümergemeinschaft geändert und damit verboten werden kann (Az.: V ZR 112/18). Denn eigentlich erhält die entsprechende Teilungserklärung eine Regelung, wonach den Wohnungseigentümern auch die kurzzeitige Vermietung ihrer Wohnungen gestattet ist. Eine sogenannte Öffnungsklausel sieht aber vor, dass die Teilungserklärung mit einer Mehrheit von 75 Prozent aller Miteigentumsanteile geändert werden kann.

Mit einer solchen Mehrheit beschlossen die Wohnungseigentümer denn auch die Teilungserklärung dahingehend zu ändern, dass die Überlassung einer Wohnung an täglich oder wöchentlich wechselnde Feriengäste, vor Ort befristet Tätige oder andere Mieter mit Unterkunftsbedürfnissen von kurzer Dauer nicht mehr zulässig ist.

Grundrecht auf Vermietung eingeschränkt

Wogegen sich der von der Neuregelung betroffene Kurzzeitvermieter mit einer Klage wehrte. Zunächst erfolgreich, denn das Amtsgericht Papenburg stellte die Nichtigkeit des Beschlusses fest. Genau wie das im Anschluss konsultierte Landgericht Aurich.

Laut entsprechender Urteile dürfe auf der Grundlage einer Öffnungsklausel nicht in den Kernbereich des Wohnungseigentums eingegriffen werden. Einen solchermaßen unzulässigen Eingriff enthalte aber der Beschluss. Denn durch den umfassenden Ausschluss der Kurzzeitvermietung werde das grundrechtlich geschützte Recht der Klägerin, ihr Wohnungseigentum zu vermieten, in gravierender Weise eingeschränkt. Zudem fehle es an der erforderlichen Bestimmtheit, weil unklar sei, welcher Zeitraum bei einer Vermietung an "vor Ort befristet Tätige oder andere Mieter mit Unterkunftsbedürfnissen von kurzer Dauer" unzulässig sein solle.

Die beklagten Eigentümer sehen den Beschluss dagegen als wirksam an und suchen nun eine Entscheidung vor dem BGH. Sie bemängeln, dass das Eigentumsrecht der Wohnungseigentümer, die sich an Kurzzeitvermietungen störten, ebenfalls beeinträchtigt werde, ihre Interessen in den Urteilen der Vorinstanzen aber keine Berücksichtigung fanden. Die Anforderungen an die Bestimmtheit seien überzogen. Zudem lasse sich dem Beschluss entnehmen, dass eine Vermietung für nur wenige Tage oder Wochen unzulässig sein soll.