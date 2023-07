Mann sieht den Dingern gar nichts Schlechtes an.

Dass sich unter der goldgelben, leicht fettigen Panade nicht immer beste Hühnerfleisch-Qualität verbirgt, dürfte sich herumgesprochen haben. Wohl auch, dass die Tiere, die in Chicken-Nuggets landen, zuvor meist kein schönes Leben haben. Öko-Test hat trotzdem probiert.

Die deutliche Mehrheit der Befragten gab in einer Statista-Umfrage an, gern Chicken-Nuggets zu essen. Und das, obwohl eigentlich klar ist, dass industrielle Hühnerhaltung oft grausam ist. Und dies auch Auswirkungen auf die Qualität entsprechender Nahrungsmittel hat.

Öko-Test hat trotz des Wissens um das Elend der Tiere elf Chicken-Nugget-Marken aus dem Tiefkühler eingekauft. Darunter vier Bio-Produkte, außerdem Nuggets der drei Fast-Food-Ketten McDonald's, KFC und Burger King. Zu Preisen zwischen 3,99 und 13,86 Euro für 500 Gramm.

Im Labor wurden die Hühnerteile auf Fettschadstoffe, Chlorat und Perchlorat, Mineralölbestandteile, Rückstände von Tierarzneimitteln sowie auf krankheitserregende bis hin zu antibiotikaresistenten Keimen untersuchen. Zudem wurde die Art des verarbeiteten Fleisches und das Verhältnis von Panade zu Fleisch analysiert. Anhand der Verpackungsangaben erfassten die Tester Aroma- und Phosphatzusätze, den Salzgehalt sowie Portions- und Nährwertangaben. Für die Nuggets von Burger King, KFC und McDonald's wurden die Angaben über die Anbieterwebsites und durch Rückfragen an die Hersteller ermittelt. Salz- und Fettgehalte wurden dann im Labor überprüft. Geschulte Sensoriker beurteilten auch noch Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack der Nuggets.

Nur drei sind "gut"

Zum Thema Tierwohl und Transparenz verschickte Öko-Test in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FIBL) umfassende Fragebögen an die Hersteller. Orientiert an den Kriterien der Europäischen Masthuhn-Initiative wurden Fragen zu den Haltungs-, Mast- und Schlachtbedingungen, dem eingesetzten Futter sowie zu Medikamenten erfragt. Die Antworten ließen sich die Tester mit Nachweisen belegen.

Ergebnis? Die "King Nuggets 9er" von Burger King und die"Iglo Chicken Nuggets classic" waren die schlechtesten im Test. Sie wurden für "ungenügend" im Testergebnis Inhaltsstoffe und "ungenügend" im Testergebnis Tierwohl und Transparenz befunden. Und auch "ungenügend" im Gesamtergebnis. In den "Gut Langenhof Hähnchen Nuggets" von Norma wurde ein resistenter Keim gefunden. Dennoch erhielt das Produkt noch ein "ausreichend". Unter anderem die "Ja! Chicken Nuggets" von Rewe kassierten hingegen ein "mangelhaft", da der Hersteller beim Prüfpunkt Tierwohl und Transparenz abgestraft wurde.

Ein "gutes" Ergebnis erreichen nur drei Bio-Produkte. Unter anderem die "Bio Bio Chix! Chicken Nuggets" von Netto (7,48 Euro) und die "Edeka Bio Chicken Nuggets" (9,73 Euro).