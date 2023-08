Geisterfahrer in Sicht: So reagiert man richtig

Gefahr auf der Straße Geisterfahrer in Sicht: So reagiert man richtig

Zwei Autos kollidieren frontal: Eine Horrorvorstellung, die durch Falschfahrende schnell zur lebensgefährlichen Realität werden kann. Damit es im Ernstfall nicht so weit kommt, ist schnelle Reaktion gefragt.

"Träume ich gerade?" Wem auf der Autobahn plötzlich ein Fahrzeug entgegenkommt, wird sich das vielleicht erst einmal fragen und dann nach dem ersten Schreck ratlos sein, was jetzt zu tun ist. Das Naheliegendste ist in dieser Situation aber genau das Richtige: Sofort die Polizei per Notruf an die 110 mit Angaben zur eigenen Position verständigen, erklärt der Auto Club Europa (ACE). In keinem Fall sollte man aber auf eigene Faust versuchen, einen Geisterfahrer oder eine Geisterfahrerin zu stoppen.

Letzteres gilt insbesondere auch für alle, die etwa aus dem Verkehrsfunk bereits von einem falsch fahrenden Fahrzeug auf dem Streckenabschnitt wissen, auf dem sie selbst unterwegs sind. Um sich auf eine mögliche Begegnung vorzubereiten, sollten sie dem ACE zufolge folgende Punkte beherzigen:

1. Radio und Verkehrsfunk einschalten oder eingeschaltet lassen

2. Ruhe bewahren, Geschwindigkeit kontrolliert verringern und Warnblinkanlage einschalten

3. Am Rand der äußersten rechten Spur fahren

4. Standstreifen zum Ausweichen im Notfall im Auge behalten

5. Keinesfalls andere Fahrzeuge überholen

6. Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug halten

7. Abfahren von der Autobahn am nächsten Parkplatz, an der nächsten Raststätte oder an der nächsten Ausfahrt

Falsch abgebogen: Das kann man jetzt noch tun

Autobahnauffahrten, -kreuze und -rastplätze sind dem ACE zufolge neuralgische Stellen, an denen jemand am schnellsten in falscher Richtung auf die Autobahn gelangt. Wer sich nach einem Irrtum unvermittelt selbst in der Situation wiederfindet, zu einer Geisterfahrerin oder zu einem Geisterfahrer geworden zu sein, dem rät der Autoclub, diese Verhaltenstipps zu befolgen:

1. Warnblinkanlage und Licht einschalten, um besser gesehen zu werden

2. Tempo reduzieren

3. Möglichst auf den Standstreifen wechseln und dort anhalten

4. Aussteigen, Warnweste anlegen, hinter der Leitplanke Schutz suchen, dort den Notruf 110 wählen und dort auf das Eintreffen von Polizei und Rettungskräften warten

5. Keinesfalls versuchen, zu wenden oder gar im Rückwärtsgang die Autobahn zu verlassen