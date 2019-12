Goldgelb und etwas fettig schauen Chicken Nuggets aus. Drin steckt dann Hühnerfleisch. Oder auch versehentlich Käse. Was Hersteller Iglo nun zu einem Rückruf veranlasst, denn bei Allergikern droht Gefahr.

Iglo Deutschland ruft vorsorglich eine Charge seines Produktes "Chicken Nuggets Classic" zurück. Grund dafür ist, dass in einzelnen Packungen Chicken Nuggets mit einer Käsefüllung enthalten sein könnten, die das Allergen Milch beinhaltet. Bei einer Milch-Allergie bekämpft das menschliche Immunsystem einen eigentlich für den Körper harmlosen Stoff, was zu allergischen Reaktionen führt. Im schlimmsten Fall kann so plötzliche Atemnot und ein allergischer Schock herbeigeführt werden.

Bei den vom Rückruf betroffenen Produkten handelt es sich um Chicken Nuggets mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.2020 und den auf der Verpackungsseite nachfolgend genannten Codes. Da es sich hier um einen sehr begrenzten Produktionszeitraum handelt, bittet das Unternehmen nicht nur den Code, sondern auch die genannte Uhrzeit zu beachten.

Laut Iglo sind ausschließlich Chicken Nuggets mit den Codes

L9271FW124/ Uhrzeit 05:00 - 06:00

L9271GW124 / Uhrzeit 06:00 - 07:00

betroffen. Alle anderen Produkte von Iglo können weiterhin bedenkenlos verzehrt werden. Im Rahmen des Rückrufs wurden der Handel und die zuständigen Behörden informiert, wie das Unternehmen mitteilt.

Verbraucher, die die genannten Produkte erworben haben werden gebeten, die Ware zum entsprechenden Supermarkt zurückzubringen. Dieser erstattet dann den Kaufpreis zurück. Iglo betont, dass eine einwandfreie Qualität der Produkte und die Sicherheit der Verbraucher für das Unternehmen an erster Stelle stehe. Um dies zu gewährleisten und unter Berücksichtigung größtmöglicher Transparenz, setzt Iglo nun diesen vorsorglichen Rückruf um und entschuldigt sich für etwaige Unannehmlichkeiten.

Für weitere Informationen ist der Iglo Verbraucherservice unter der gebührenfreien Servicenummer 0800-101 39 13 täglich von 9:00 bis 18:00 Uhr oder per E-Mail unter qualitaet@iglo.com erreichbar.

Das hält Öko-Test von Chicken Nuggets