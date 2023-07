Viele vegane Nuggets fallen bei Öko-Test durch. Sieben von 17 Produkten werden als "ungenügend" bewertet. Die Kritikpunkte reichen von umstrittenen Zusatzstoffen bis hin zu schädlichen Substanzen. Doch welche Marken schneiden gut ab?

Vegan gleich gesünder? Das kann man so nicht sagen - vor allem im Fall von panierten Nuggets. Denn die Snacks auf Pflanzenbasis fallen bei Öko-Test gleich reihenweise mit "ungenügend" durch, darunter auch die von namhaften Marken. Das sind die Testsieger und -verlierer!

Zu viele Schad- und Zusatzstoffe

Sieben von 17 getesteten Produkten sind "ungenügend" - das ist die traurige Bilanz von Öko-Test. In erster Linie liegt das an umstrittenen Zusatzstoffen und der Belastung durch Schadsubstanzen. Das Magazin kritisiert den fast flächendeckenden Einsatz von Aromastoffen sowie Phosphat, das in einigen Nuggets steckt und in zu hohen Mengen der Niere schaden kann. Ein größeres Problem sind aber die sogenannten MOSH/MOSH-Analoge: Die Kohlenwasserstoffe aus Mineralöl reichern sich im menschlichen Körper an, die Folgen sind noch unklar.

Ebenso ein Dorn im Auge des Test-Teams sind - wie auch im aktuellen Test der fleischhaltigen Chicken Nuggets - diverse Fettschadstoffe wie 3-MCD und Glycidol. Sie gelten als möglicherweise, beziehungsweise wahrscheinlich krebserregend.

Vier Veggie-Marken glänzen mit "gut"

Was auffällt: Insbesondere die Produkte namhafter Marken sowie von zwei Fastfood-Ketten wurden mit der Note Sechs abgestraft, darunter die Like Meat Like Nuggets (1,66 Euro pro 100 Gramm) und die Iglo Green Cuisine Vegane "Chicken" Nuggets (1,12 Euro pro 100 Gramm). Beide weisen einen stark erhöhten Gehalt an Mineralölbestandteilen auf; die Nuggets von Iglo außerdem noch Glycidol sowie Chlorat, das die Schilddrüse beeinträchtigen kann. Der Hersteller hat immerhin versichert, die Ursache hierfür gefunden und behoben zu haben.

Es gibt aber auch Hersteller, mit denen Öko-Test zufrieden ist. "Gut" sind unter anderem die Rügenwalder Mühle Vegane Mühlen Nuggets (1,82 Euro pro 100 Gramm) und die Green Legend Vegane Backteig Nuggets von Wiesenhof (1,55 Euro pro 100 Gramm). Was Geschmack, Mundgefühl und Aussehen angeht, gab es übrigens bei allen getesteten Veggie-Nuggets keine schlimmen Ausreißer nach unten.

Alle Ergebnisse finden Sie auf ökotest.de.