Schwitzen ist lebenswichtig, aber doch auch irgendwie anrüchig. Zumindest, wenn's unangenehm riecht. Ein gutes Deo kann hier Abhilfe schaffen. Was die meisten Produkte im Test auch einwandfrei tun. Nur ein verheißungsvoll benanntes Produkt kassiert ein "ungenügend".

Niemand muss als Stinker auf angenehme Gesellschaft verzichten. Schließlich gibt es Deos, die die Umwelt vor Belästigung und den Anwender vor Einsamkeit schützen. Was ja durchaus erstrebenswert ist.

Doch damit die Produkte richtig wirken, sollten die Achselhöhlen vor der Anwendung unbedingt gewaschen werden, denn sonst hebt sich nicht nur der Schutz vor Achselgeruch auf, sondern es entsteht auch eine sonderbare Geruchsmischung, die dann wiederum zum unfreiwilligen Alleinsein führen könnte.

Und noch eine Randnotiz. Männer haben es bei der Bekämpfung von Menge und Geruch des Schweißes schwerer. Denn sie verfügen im Vergleich zu Frauen über mehr Schweißdrüsen, die in der Regel auch noch aktiver sind. Zudem sorgt das beim Mann in höherer Konzentration vorhandene Sexualhormon Testosteron nicht nur für mehr Drive im Dasein, sondern die Körperflüssigkeit riecht auch strenger. Etwas Nachsicht und ein gutes Deo helfen auch im Geschlechterdiskurs weiter.

Abgesehen davon hat Öko-Test 34 parfümhaltige Deosprays in frischen Duftrichtungen untersucht - und wie es sich gehört, ganz ohne Aluminium. Zu Preisen zwischen 0,36 und 7,64 Euro. Und? Die meisten gehen in Ordnung. Was eigentlich untertrieben ist, denn 21 Produkte wurden für "sehr gut" und zwei für "gut" befunden.

Aber fangen wir von hinten an, bei den beiden Testverlierern. So wurde das "Reebok Move Your Spirit Deodorant Bodyspray" mit "mangelhaft" bewertet. Der Grund: künstlicher Moschusduft. Oder genauer, Galaxolid. Dieser zählt zu den polyzyklischen Moschusverbindungen, die sich im menschlichen Fettgewebe anreichern und schon an den abgelegensten Orten in der Natur gefunden wurden. Galaxolid, auch Hexamethylindanopyran, befindet sich zudem derzeit in der Prüfung durch die Europäische Chemikalienagentur, weil es im Verdacht steht, hormonell wirksam zu sein und darüber hinaus sich als Umweltgift anzureichern. Die finale Bewertung steht noch aus.

Auch bei den Testsiegern kann eine Zwischenwäsche helfen

Mit demselben Duftstoff ist auch "Playboy Play It Sexy" belastet. Zudem beinhaltet das Deo auch noch Hydroxycitronellal, einen weiteren Duftstoff, der relativ häufig Allergien auslöst. Das reicht für ein "ungenügend".

Überzeugen im Test konnten hingegen unter anderem diese besonders günstigen "sehr guten" Produkte. So zum Beispiel das "IIsana Deospray Soft Blossom" von Rossmann (0,43 Euro/75 ml), das "Cien Pure & Fresh Langanhaltende Frische 24h Deospray" von Lidl, das "Aveo Deospray Pure & Fresh" von Müller, das "Balea Deodorant Soft Flower) von DM oder das "Bevola Deospray Fruity Sensation" von Kaufland. Alle letztgenannten Produkte sind für nur 0,36 Euro zu haben.

Extratipp von Öko-Test: Deos ohne Aluminium stoppen – im Gegensatz zu Antitranspirantien – den Schweißfluss nicht, und sie können auch die Geruchsbildung nur begrenzt unterdrücken. Eine Katzenwäsche zwischendurch kann also helfen.

Und: Eine besonders ergiebige Alternative mit weniger Verpackungsmüll sind Deocremes. Den entsprechenden Test gibt es hier.